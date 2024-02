Portela confesó: “Me da vergüenza el desprestigio que tiene frente a la comunidad. Entiendo de que, en parte, es ganado. Pero en parte es injusto porque la Justicia entrerriana funciona bien”.



Luego, observó: “Los medios de comunicación nacionales han impuesto que «La Justicia» es Comodoro Py. Y la Justicia está lejos de serlo. Comodoro Py son 12 jueces penales y en el Poder Judicial en todo el país hay casi 18 mil jueces que se levantan todos los días y trabajan mucho y bien. No somos Comodoro Py. Estamos lejos de serlo. Prestamos el mejor servicio de justicia que podemos. No es el ideal. Lo tenemos clarísimo. Nos faltan medios, tiempo, estructura y recursos humanos”.



La relación intrapoder



Otro gesto que pretende dar ante la sociedad es dejar atrás las tensiones entre el STJ y el Ministerio Público Fiscal. Entre el máximo Tribunal, particularmente la Sala Penal, y el Procurador General Jorge García hubo mucha tensión y chisporroteos, particularmente después de que la ex procuradora adjunta Cecilia Goyeneche fuera removida de su cargo por mal desempeño de sus funciones.



“No lo voy a ocultar. No tenemos que ocultar nada. Hubo ciertas desavenencias con el Procurador General. La intención que tenemos es la de recomponer los vínculos a la brevedad. No tenemos ningún problema en restablecerlos y tener una relación seria, responsable e institucional. No hay ninguna obligación de ser amigos. Ni con García ni con (el titular del Ministerio de la Defensa, Maximiliano) Benítez. Pero sí la de ser serios y trabajar en común para lograr el mejor servicio de justicia posible”.



“Hablo por todos los integrantes del STJ. A nadie le gusta tener una pelea sostenida en el tiempo de manera institucional. Más allá de yo quiera o no a una persona, tenemos una obligación que cumplir”, agregó Portela.



Luego resaltó que el deseo del STJ es dar por terminada la grieta que se había formado entre ambos estamentos de la Justicia. “Después puede haber discusiones en algún asunto puntual. Sería infantil pretender que no existan. Todos tenemos intereses distintos, frente a la vida y a cuestiones que van surgiendo en la diaria. Sería arrogante pretender que todo el mundo piense como nosotros.



“Estos días han sido una locura. No he tenido tiempo. Pero voy a comunicarme con García en cuanto pueda. Y con Benítez también”, remató.



El encuentro con Frigerio



La primera actividad oficial que realizó tras asumir al frente del cuerpo fue cruzarse a Casa de Gobierno para recibir el saludo del Gobernador. En la charla institucional, se colaron temas relacionados con los futuros nombramientos en el STJ y el funcionamiento de la Justicia.



“Le adelanté la salida (por jubilación) del Dr. (Martín) Carbonell. Y le dije que el Superior estaba a la espera de si él iba a tomar o no alguna decisión en lo inmediato, porque transcurridos 30 días desde la vacante sin designación, debemos nombrar a alguien en forma interina”, comentó.



Luego, anticipó que la respuesta del Gobernador fue que llevaría adelante “un estudio, un sondeo” y que buscaría “consenso” respecto de los “nombres que pudiera haber que cumplan con el perfil que a él le interesa” y que está en consonancia con los postulados que dio en el discurso de asunción: renovación y ética, que son “ejes que a nosotros también nos interesan”, subrayó.



Con respecto al reemplazo de Carbonell, confesó: “Somos conscientes de que no tenemos que tener pretensiones sobre lo que es la decisión soberana del Gobernador. Podemos llegar a opinar si nos pregunta”.



Cambios



En los últimos meses de la gestión de Gustavo Bordet, el Superior remitió al Ejecutivo un texto con recomendaciones de reforma al Código Procesal Penal de la provincia. “Tenemos mucha expectativa de que ese (cambio al) Código se sancione porque incorpora muchas modificaciones que se han visto necesarias a partir de la última reforma legislativa”, señaló.



Con respecto a la posibilidad de que se retrotraigan cambios en la legislación del Consejo de la Magistratura, marcó: “Nos interesa participar. Nos parece buena lo que se implementó en la ley vigente que es que nos pidan antecedentes de quienes se candidatean. Muchas veces cuando se presenta un candidato, pone todas sus virtudes. Pero en el legajo personal tiene las ausencias, sanciones, pérdida de jurisdicción por retraso. Queremos que eso se sepa y se tome en cuenta”.



Sin embargo, puso de relieve: “Los legisladores harán la ley que crean mejor. Después nos quedará la facultad de revisarla. No es fácil la relación entre poderes. Pero es el juego de la democracia. Y hay que jugarlo sin miedo”.



La presidencia



Ser presidente del Tribunal superior fue algo que se generó a partir de conversaciones “con algunos integrantes del cuerpo con la intención de dar una vuelta de rosca, tratar de mostrar que hay un cambio generacional y que se note. No porque estuviésemos disconformes con nada en especial, sino que sentíamos que esa era la intención, el interés del resto de la judicatura de la provincia”, consignó Portela.



“No digo que lo que haya estado haya sido malo, si no que la idea es que haya cambios. Había en el aire una sensación de cambio de época. Y eso también arrastró al Poder Judicial”, sentenció.



“En algunas cuestiones tenemos visiones similares y en otras distintas Todos los colegas son personas sensatas, prudentes y con todas hablo. Hoy (por el martes) tuvimos acuerdo y no hay disidencias en hacia dónde va el STJ”, remarcó.



No hay plata



“La realidad impone las condiciones con las que te tenés que manejar. Somos conscientes de que hay una crisis económica importante. Y de incertidumbre. Obviamente vamos a adaptar nuestra conducta a eso”, reflexionó en diálogo con esta Agencia.



Al respecto, prosiguió: “Somos conscientes de que hay que ajustar. De hecho, en noviembre del año pasado suspendimos toda la obra nueva. De 48 nos quedamos con 16, que son las que están en la etapa final de concreción”.



Además “estamos achicando un montón de gastos. Como cualquiera en su casa: cuando llega la crisis, se da cuenta de que puede achicar donde antes no se le ocurría. Estamos en esa gimnasia cotidianamente”, evaluó.



Portela narró que en la charla con Frigerio acordó que la Justicia tendrá un “flujo de fondos constante” que le permita atender emergencias como cuando la tormenta en Villaguay causó destrozos en la sede de Tribunales.



Casualidades



Su llegada al Superior Tribunal “fue de rebote”, confesó. “Yo estaba en la Cámara Civil. Por gente cercana al gobernador (por entonces, Gustavo Bordet) le hice llegar el interés de toda la judicatura de Gualeguaychú de que designen (en el STJ) a alguien de la ciudad. Tenía entendido que correspondía que se nombre a una mujer. Por eso intenté impulsar a dos colegas. Pero a la larga se terminó cambiando de eje la conversación y terminé siendo yo, sin haberlo pensado ni planeado”, comentó.



“Quería que Gualeguaychú tuviera representación en el Superior. No la tenía hacía 80 años ¿Por qué? Porque es una ciudad importante, es la tercera de la provincia y tiene mucho movimiento judicial, académico, cultural y político y genera mucho ingreso para Entre Ríos. Creo que es una ciudad que tiene que tener esa representación en uno de los poderes del Estado”, concluyó.

Fuente: APF