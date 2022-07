No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo domingo, en total, habrá en juego 900 millones de pesos.



En el Tradicional salieron el 39-41-12-21-44-09. No hubo ganadores con todos los aciertos y se acumula para el próximo pozo $111.323.029.



En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 22-11-10-23-35-40. No hubo ganadores en este sorteo y pasan para el siguiente $601.808.694.



Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-28-44-01-17-20. Como no hubo apostadores ganadores, el pozo acumula $40.000.000 para el próximo domingo.



En el Siempre Sale hubo 27 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 25-28-10-09-02-37. Cada uno cobrará $890.040,60. Elonce.com