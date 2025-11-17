No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.700 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 14-03-39-21-17-42. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $1.263.379.982.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 29-00-44-01-22-12. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $2.656.204.425.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 02-22-26-20-07-10. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $6.567.924.960.

En el Siempre Sale hubo 17 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 19-26-05-24-43-20. Cobrarán cada uno $20.147.344,41.

En el pozo extra hubo 2.145 ganadores con seis aciertos que se llevarán $60.606,06.