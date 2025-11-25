La fortuna volvió a favorecer a un entrerriano. Un apostador resultó ganador del Quini 6 en la modalidad Siempre Sale y obtuvo un premio individual de más de 24 millones de pesos. El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) confirmó a Elonce que el ticket fue jugado en la localidad de Villaguay, más precisamente, en la Agencia Nº839.

Los números sorteados en esta modalidad fueron 36-40-30-04-41-06, combinación que dejó un total de 14 ganadores en todo el país, uno de ellos es entrerriano.

Cómo quedaron los demás resultados del Quini 6

Desde la Lotería de Santa Fe detallaron que ningún apostador se llevó los pozos principales del sorteo, por lo que las cifras acumuladas para el domingo serán históricas y superarán los 13.400 millones de pesos.

Sorteo Tradicional

En el Tradicional se extrajeron los números 18-21-16-40-27-19. No hubo ganadores, por lo que el pozo acumulado asciende a $1.696.937.067 para el próximo sorteo.

La Segunda del Quini

Las bolillas favorecidas fueron 36-14-18-00-19-02. Tampoco hubo aciertos completos, y el pozo llegará a $3.089.761.511.

La Revancha

Los números de esta instancia fueron 27-00-02-17-06-40. El pozo quedó vacante y para el miércoles alcanzará los $7.310.347.497.

En tanto, el Pozo Extra registró 137 ganadores, quienes percibirán $948.905,11 cada uno.