Un apostador entrerriano ganó más de 18 millones de pesos en el Quini 6 durante el sorteo realizado este miércoles. Según confirmaron desde el IAFAS a Elonce, la apuesta fue realizada en la Agencia Nº 41 de Larroque y resultó una de las 20 favorecidas con cinco aciertos en la modalidad Siempre Sale.

El afortunado se llevará $18.474.674,40, mientras que los principales pozos millonarios del juego quedaron vacantes.

De esta manera, el próximo sorteo, previsto para el domingo, contará con un pozo total estimado de 7.200 millones de pesos.

Los números del Siempre Sale

En la modalidad Siempre Sale fueron sorteados los números 27-44-32-24-42-13. Como no hubo seis aciertos, el premio se distribuyó entre quienes consiguieron cinco coincidencias.

En total fueron 20 los ganadores, con un premio individual de $18.474.674,40. Uno de los boletos fue confeccionado en la Agencia 41 de Larroque, en el departamento Gualeguaychú.

Los restantes tickets ganadores se distribuyeron entre Buenos Aires, Santa Fe, Neuquén, Chubut, San Luis, Córdoba, Salta, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes.