El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, saludó al Primer Ministro de Hungría electo, Péter Magyar, y lo felicitó en nombre del presidente Javier Milei, luego de haber derrotado a quien gobernó durante 16 años, Viktor Orbán.

“Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, sostuvo desde sus redes sociales.

Felicitaciones a Péter Magyar por su triunfo en las elecciones de Hungría.



Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el Presidente @jmilei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita… — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 12, 2026

En la misma línea, señaló que la Cancillería argentina “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con el Gobierno del ahora exmandatario Orbán y agradeció “su hospitalidad y colaboración”.

“Le deseamos todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición y seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, concluyó.

Fuente: Noticias Argentinas