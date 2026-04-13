A TRAVÉS DE X
Quirno felicitó a Péter Magyar, Primer Ministro electo de Hungría, en nombre de Javier Milei
El ministro de Relaciones Exteriores felicitó a Péter Magyar por su triunfo ante Viktor Orbán.
El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno, saludó al Primer Ministro de Hungría electo, Péter Magyar, y lo felicitó en nombre del presidente Javier Milei, luego de haber derrotado a quien gobernó durante 16 años, Viktor Orbán.
“Desde el Gobierno argentino reafirmamos la voluntad de seguir fortaleciendo la significativa relación bilateral que el presidente Javier Milei ha construido y se ve reflejada en su reciente e histórica visita a Budapest”, sostuvo desde sus redes sociales.
En la misma línea, señaló que la Cancillería argentina “valora especialmente el entendimiento alcanzado” con el Gobierno del ahora exmandatario Orbán y agradeció “su hospitalidad y colaboración”.
“Le deseamos todo el éxito en su rol como Líder de la Oposición y seguiremos profundizando nuestros vínculos y promoviendo una agenda común en áreas prioritarias para el crecimiento de ambos países”, concluyó.
Fuente: Noticias Argentinas