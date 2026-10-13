El canciller Pablo Quirno habló sobre la salud de León XIV tras su operación y sostuvo: "Seguimos con mucha atención lo que estaba sucediendo con la salud del Papa y las buenas noticias que parecen estar viniendo tras la intervención a la que fue sometido".

"¿Hay que esperar, cuándo se va a definir la visita del Papa a la Argentina?" le preguntó esta tarde Jonatan Viale en Radio Rivadia al diplomático, quien respondió: "Siempre hay que esperar y como decís obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa".

Y agregó: "Son decisiones que tomará el Vaticano. Seguramente habrá que esperar la recuperación, toda la información que tenemos del Vaticano es que la intención del Papa, antes de su intervención, era realizar esta visita tan esperada por los argentinos, pero como estas cosas inesperadas suceden, hay que esperar las decisiones finales".

"Nosotros obviamete a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa", añadió al tiempo que confirmó "que la organización sigue adelante".

"Ayer tuvimos una reunión con el Vaticano para tratar detalles de la visita. También hoy recibimos indicación de la Anunciatura con los requerimientos para la avanza de los equipos", señaló y enfatizó: "Todos trabajamos para que la visita suceda".

No obstante "en caso de que no suceda por este imponderable... pero a nosotros nos va a encontrar con los brazos abiertos para recibirlo".

Fuente: Noticias Argentinas