Quisieron huir de la policía, chocaron una camioneta y terminaron detenidos: el conductor estaba alcoholizado
El hecho ocurrió en Colón, tras la denuncia de un automovilista. Además del conductor, se identificó a dos acompañantes, mientras un tercero logró escapar
Un joven automovilista de 23 años terminó aprehendido en la mañana de este sábado tras protagonizar un episodio que incluyó una presunta agresión física, un intento de fuga y una colisión contra otro rodado, todo ello mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió alrededor de las 7 horas en calle Presidente Perón, entre Paysandú y Lima de Colón.
El procedimiento se originó a raíz del aviso telefónico de un automovilista que circulaba en una Ford Ranger, por la ex Ruta 26 y advirtió el desplazamiento zigzagueante de un Volkswagen Gol gris. Al arribar a una intersección semaforizada, efectivos policiales observaron que el llamante y conductor de la camioneta, estaría siendo agredido por un grupo de jóvenes.
Al notar el despliegue policial, los sospechosos abordaron el Volkswagen Gol e intentaron huir, maniobra en la que embistieron una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre de 30 años. De inmediato, los uniformados lograron reducir al conductor del auto fugitivo e identificar a dos individuos que lo acompañaban, mientras que un tercer ocupante logró escapar.
Por disposición de la fiscal auxiliar Noelia Batto, el automovilista de 23 años quedó aprehendido y se ordenaron las diligencias de rigor con intervención de Policía Científica e Inspección Municipal. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al aprehendido arrojó un resultado positivo, motivo por el cual se procedió a la retención preventiva del rodado.
Fuente: Ahora