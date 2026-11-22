Un joven automovilista de 23 años terminó aprehendido en la mañana de este sábado tras protagonizar un episodio que incluyó una presunta agresión física, un intento de fuga y una colisión contra otro rodado, todo ello mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió alrededor de las 7 horas en calle Presidente Perón, entre Paysandú y Lima de Colón.

El procedimiento se originó a raíz del aviso telefónico de un automovilista que circulaba en una Ford Ranger, por la ex Ruta 26 y advirtió el desplazamiento zigzagueante de un Volkswagen Gol gris. Al arribar a una intersección semaforizada, efectivos policiales observaron que el llamante y conductor de la camioneta, estaría siendo agredido por un grupo de jóvenes.

Al notar el despliegue policial, los sospechosos abordaron el Volkswagen Gol e intentaron huir, maniobra en la que embistieron una camioneta Toyota Hilux guiada por un hombre de 30 años. De inmediato, los uniformados lograron reducir al conductor del auto fugitivo e identificar a dos individuos que lo acompañaban, mientras que un tercer ocupante logró escapar.

Por disposición de la fiscal auxiliar Noelia Batto, el automovilista de 23 años quedó aprehendido y se ordenaron las diligencias de rigor con intervención de Policía Científica e Inspección Municipal. Asimismo, el test de alcoholemia practicado al aprehendido arrojó un resultado positivo, motivo por el cual se procedió a la retención preventiva del rodado.

Fuente: Ahora