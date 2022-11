La derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 generó varias y diversas reacciones, y al parecer en el estadio Lusail la situación estuvo caldeada con el instagramer Chapu Martínez, acusado en las redes sociales de ser "mufa".

Las redes apuntaron directamente contra Chapu Martínez, quien estuvo presente en el estadio y se convirtió en tendencia por mensajes y memes en los que se lo acusaba de traerle mala suerte al conjunto nacional. El influencer, creador del hit "Traeme la Copa, Messi", no dejó el mejor de los recuerdos en el Mundial de Rusia 2018.

Pero la situación, al parecer, escaló demasiado en la cancha. Según los streamer Coscu y Momo, algunos hinchas argentinos quisieron pegarle a Chapu y hasta amenazaron a su familia.

"No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", escribió Martín Disalvo.

En respuesta a este comentario, Momo agregó: "Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, mas sabiendo que puede terminar muy mal todo esto".