En el día de ayer, siendo aproximadamente las 19:30 horas, personal de la Comisaría Sexta, en el marco del Operativo Barrio Seguro, se encontraba realizando un operativo de control vehicular en la intersección de las calles Nagera y 3 de Caballería.

Durante el procedimiento, un motociclista que circulaba a bordo de una motocicleta, al advertir la presencia policial, evade el control dándose a la fuga en contramano. En su huida, es interceptado por un efectivo de la motorizada, a quien al indicarle que detuviera su marcha, el individuo colisiona contra la moto patrulla, continuando posteriormente con la fuga.

Por lo que es aprehendido metros más adelante por personal policial que realizaba el operativo.

Por disposición del Fiscal interviniente, se procede al traslado del sujeto, de 21 años de edad, quedando alojado en Jefatura, y al secuestro formal del motovehículo involucrado.