Quiso ingresar por un acceso inhabilitado a una ciudad entrerriana

El fallido intento ocurrió alrededor de las cuatro de la madrugada, pero el vehículo quedó estancado y su conductor se fue del lugar, hasta que en una de sus habituales recorridas personal de Gendarmería vio el automóvil y logró dar con su dueño.

“Un hombre domiciliado en Colón intentó ingresar por un lugar no habilitado. Se hicieron las actuaciones pertinentes por parte de Policía de Tránsito y por parte nuestra. Intervino Fiscalía Federal, con conocimiento del juzgado, por lo que fue secuestrado el vehículo y se le realizó la multa pertinente”, relató el Subalférez Damián Méndez, jefe de Gendarmería Colón.

En cuanto a los argumentos esgrimidos por el conductor al ser encontrado en infracción, “no tenía un justificativo particular, sino que dijo haber cruzado por ahí de inconsciente”, sostuvo el funcionario.

Se estima que el horario en el que circulaba puede haber sido el motivo por el que el conductor optó por uno de los caminos no habilitados “Quien no tiene permiso de circulación estaría incumpliendo la cuarentena, ya que en ese horario no hay comercios abiertos”, explicó el Subalférez Méndez. (Fuente: El Entre Ríos)