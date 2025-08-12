Se negó a salir a robar dinero para comprar drogas y su pareja la golpeó. La víctima denunció que no era la primera vez que la agredía. Terminó detenido en el barrio Villa Nueva de la ciudad de Clodomira, provincia de Santiago del Estero.

"Vas a salir a la calle y me vas a traer plata de donde sea. No me importa si debes robar, pedir o hacer lo que tengas que hacer. Me vas a dar el dinero", la amenazó el hombre según denunció la mujer. Ella se negó y la golpeó.

Todo sucedió el lunes a la madrugada, cuando una joven de 24 años descansaba en su casa y abruptamente por su pareja, un hombre de 30 años, con quien tiene una hija en común.

El hombre comenzó a exigirle dinero para comprar drogas. Ante esta petición, la joven según declaró en la comisaría le respondió que “no tenía nada de dinero”.

La obligó a levantarse, la forzó a salir de la cama y le exigió que "salieran a robar". La mujer se negó. "Anda a robar, tráeme plata ya", le gritó.

Otra vez se negó y fue ahí cuando le pegó, la tiró al suelo y le dio patadas. Luego, agarrándola del cabello, la arrastró a la calle junto a la bebé.

Debido al frío que se registraba en ese horario, la víctima intentó recuperar su ropa y la de su hija. La amenazó de muerte y ella escapó con su hija. Fue auxiliada por un vecino, que alertó a la policía sobre el violento incidente. Sostuvo que ejerce agresiones físicas y psicológicas con frecuencia. Aseguró que "teme por su vida".

El hombre quedó acusado por lesiones y amenazas calificadas en el contexto de violencia de género. Se ordenó la inmediata detención del agresor.