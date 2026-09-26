Un intento de robo con un arma de juguete terminó con la detención de un hombre este viernes por la noche en un pasillo interno del barrio Lomas del Mirador II de Paraná. El hecho ocurrió cuando una mujer, al salir de su domicilio para dirigirse a su trabajo, fue interceptada por un sujeto que la amenazó con un objeto similar a un arma de fuego de color gris.

Ante la imposibilidad de sustraer la motocicleta de la víctima, el asaltante decidió llevarse únicamente un casco marca GP23, de color rojo y negro, y se dio a la fuga por el interior del barrio. Tras recibir un llamado al 911, la Policía inició tareas investigativas y un operativo de búsqueda en la zona.

Los efectivos lograron localizar al sospechoso cuando intentaba escapar desplazándose por los techos de varias viviendas y trepando a un árbol. Durante el procedimiento, al sujeto se le cayó al suelo el casco sustraído junto con un juguete que simulaba ser un arma de fuego, el cual presentaba una culata de color marrón.

Tras un forcejeo, el hombre fue aprehendido y reducido en el suelo por los agentes. Posteriormente, se dispuso que el detenido sea alojado en la Alcaidía, previo paso por la división de Antecedentes y el examen del médico en turno. El elemento recuperado fue entregado a su propietaria, mientras que el juguete utilizado en el hecho quedó secuestrado por las autoridades.