Quiso romper el protocolo, enojó a Guido Kaczka y lo "echaron" del estudio

Por empezar, el aspirante a sacar el lingote de plata quiso romper el protocolo que se dispuso en el programa de entretenimientos para evitar la propagación del coronavirus.

Es que apenas la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial por Covid-19 la producción del ciclo implementó ciertas medidas para evitar cualquier tipo de contacto entre los concursantes, técnicos e invitados en general entre ellos y con el conductor.

"Me estuvo charlando", contó Guido al aire al volver de una publicidad ni bien Federico se presentó en el estudio. "¿Qué hacés Guido? ¿Todo bien?", lo saludó entonces el muchacho. "Me dijo eso en el corte 'te voy a saludar, te voy a sacar charla''", reveló la figura de El Trece.

"Acá lo que pasa es que todos son muy callados. Hay que hablar un poquito", acotó con picardía el concursante. "¿Y qué hacés? ¿Todo bien vos?", le preguntó Kaczka. "Bien, ¿y vos a qué te dedicás?", le contestó intentando hacerse el canchero.

"¿Vos me estás cargando a mí? ¿Cómo a qué me dedico? Si estoy acá trabajando...", fue la respuesta de Guido, quien ya comenzaba a molestarse por la actitud del joven. "Ah, vos sos el de la tele, ahí está...", fue por más el participante.

Embed

Entonces, Guido le dijo que era un "guacho" por tomarle el pelo frente a las cámaras y Federico comenzó a aproximarse para decirle algo. Pero el presentador no aguantó más y le puso los puntos. "¡No, no! Pero espera que estamos con la distancia... en serio", le advirtió mientras se movía de un lado al otro, ya con cara de pocos amigos.

Ni bien terminó ese incómodo momento, el concursante intentó sacar el lingote de la cabina pero como no pudo, Guido le hizo la pregunta de rigor: "¿Tenés 'mamá, mamá'?"; en referencia al clásico chiste que las personas que van a jugar al programa suelen hacer cuando pierden alguna prueba.

"¿Cómo? A ver... se me ocurrió uno", le contestó Federico. "Sí...", le dio pie el conductor. "'Mamá, mamá en el programa de Guido...'", alcanzó a decir el joven. Sin embargo, el presentador, quien ya estaba cansado de las bromas al aire, lo interrumpió y le pidió que abandonara el estudio. "¡No, me estás hueveando! Fuerte el aplauso... ¡me estás hueveando! Se dice me 'descansó'", concluyó Kaczka.

Cabe destacar que por el momento la producción de Bienvenidos a bordo tomó varias medidas para ayudar a prevenir la propagación del virus que mantiene en vilo al mundo.

Entre otras condiciones, los concursantes deben permanecer al menos a un metro de distancia y no pueden saludarse entre sí. Además, entre jugador y jugador un asistente limpia los lingotes que se utilizan en el juego central del ciclo, ya que esos elementos toman contacto con la mano de cada uno de los participantes.