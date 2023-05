En cancha de Racing, Racing A fue el ganador de la fecha ganando sus cuatro partidos en sets corridos, derrotando a Independiente C, Sociedad Sportiva de Gualeguay, Independiente B y Olimpia de Urdinarrain B. Segundo fue Sociedad Sportiva, que derrotó a Olimpia 2-0, a Independiente B 2-1 y a Independiente C 2-0, quedando tercero Independiente B, cuarto Independiente C y quinto Olimpia de Urdinarrain B.

En cancha de Independiente, el equipo A del Rojo se impuso en todos sus partidos, derrotando a Juventud Unida B, a Central Larroque B y Olimpia A por 2-0 y superando 2-1 a Dock Sud. Olimpia A quedó segundo al derrotar a Central Larroque B, a Juventud Unida B y a Dock Sud por 2-0, tercero se ubicó Dock Sud, cuarto fue Central Larroque B y quinto Juventud Unida B.

Por su parte, en Juventud Unida, Central Larroque A se quedó con el triunfo en una zona sumamente disputada. Las larroquenses cayeron 2-1 ante Gimnasia en el primer partido, luego se recuperaron venciendo a Rivadavia 2-1, a Juventud Unida A y a Racing B por 2-0 para quedase con los puntos de la fecha. Segundo fue Racing B, en un triple empate con Gimnasia y Juventud Unida A, quedando arriba las Académicas por diferencia de sets, luego de haber ganado dos juegos (Rivadavia 2-0 y Gimnasia 2-0) y perdido dos (Central Larroque A 0-2 y Juventud Unida A 1-2), mientras que Rivadavia fue quinto ganando un partido sobre Gimnasia 2-0.

De esta forma, el ordenamiento para la segunda fecha será el siguiente: Zona 1: Racing A, Independiente A, Central Larroque A, Olimpia A y Sociedad Sportiva de Gualeguay, en la Zona 2 lo harán Racing B, Juventud Unida A, Independiente B, Dock Sud y Gimnasia, mientras que en la Zona C lo harán Independiente C, Central Larroque B, Rivadavia, Olimpia B y Juventud Unida B.