El encuentro de esta noche se disputará desde las 21.30 en el estadio Profesor Antonio Giusto, con el arbitraje de Juan Perrotta y Edgardo Corradini. Sebastián Borggi será el comisionado técnico.

Racing Club atraviesa un gran momento en la Liga Provincial de Mayores, también conocida como el Pre-Federal del básquet entrerriano, y está bien perfilado para cumplir su primer objetivo: terminar entre los cinco primeros de su zona, los puestos que otorgan la clasificación directa a los playoffs.

La Academia viene de vencer como visitante a Parque Sur de Concepción del Uruguay y prolongó su buen presente en el tramo decisivo de la fase regular, al hilvanar su cuarta victoria consecutiva.

Esta racha positiva le permitió al equipo de Cristian Delgui ubicarse en el tercer puesto de la Zona 2, con un récord de ocho triunfos y cinco derrotas. Por delante aparecen Regatas de Concepción del Uruguay, con una marca de 10-4 y un partido más disputado, y su rival de esta noche, Atlético Tala, que acumula 10 victorias y tres caídas.

Con este panorama, Racing afrontará una doble fecha exigente, con la posibilidad de dar otro paso importante hacia la clasificación y de medirse ante dos rivales directos en la recta final de la fase regular.