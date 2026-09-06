Racing impuso las condiciones desde el inicio, a partir de una defensa sólida que le permitió correr la cancha y de una alta eficacia en los lanzamientos. En apenas dos minutos, el conjunto académico metió un parcial de 9-2 y obligó al técnico visitante a pedir un tiempo muerto de manera temprana.

Sin embargo, el primer cuarto de Racing fue de mayor a menor. El local no pudo sostener el ritmo de ese comienzo y Parque Sur, de la mano de un Juan Cruz Lerosse desequilibrante —anotó 11 de los 16 puntos de su equipo en el período—, llegó a ponerse a tres, después de haber estado diez puntos abajo.

En el comienzo del segundo período, la visita pasó al frente con un parcial de 6-0 y mantuvo el envión del cierre de los primeros diez minutos. La Academia, sin embargo, reaccionó a tiempo y tuvo uno de sus mejores pasajes de la temporada. A partir de un nuevo ajuste defensivo, transiciones rápidas y una buena circulación de balón, el local respondió con una corrida de 12-0 que le permitió recuperar el control del juego y luego estirar la diferencia hasta alcanzar la máxima.

Crédito: MR Fotografía.

Con Gian Franco Nicotra y Jorge Schaaf como principales referentes ofensivos —16 y 13 puntos, respectivamente—, Racing se fue al descanso largo con una ventaja de 22 puntos.

En la reanudación del juego, Racing bajó el ritmo, aunque logró mantener la renta construida en la primera mitad. Mateo Leissa y Santino aparecieron desde el perímetro para sostener la producción ofensiva del conjunto académico, que controló las acciones sin pasar sobresaltos.

En la segunda mitad del período, el equipo de Cristian Delgui volvió a ajustar en defensa, recuperó intensidad y terminó ampliando la diferencia hasta los 26 puntos de cara al último capítulo.

Crédito: MR Fotografía.

En los diez minutos finales, lejos de levantar el pie del acelerador, Racing mantuvo la supremacía y terminó floreándose. Giaveno, desde la conducción; Leissa, con su lanzamiento externo; y Schaaf, desde el juego interior, fueron algunas de las vías que utilizó el conjunto académico para seguir estirando la diferencia y superar la barrera de los 100 puntos.

De esta manera, el elenco académico sumó su tercera victoria y se metió de lleno en la pelea de la Zona 2, con tres triunfos y dos derrotas. Ahora tendrá por delante un fin de semana de doble jornada: el próximo viernes visitará a Atlético Tala y el domingo 13 recibirá a BH de Gualeguay.

Crédito: MR Fotografía.

Síntesis

105/78

Racing: Juan José Giaveno 12, Santino Luca 16, Gian Franco Nicotra 18, Jorge Schaaf 19 y Tomás Leuze 9(fi), Mateo Leissa 16, Agustín Martínez 8, Matías Brasesco 7, Gonzalo Delasoie 0, Lorenzo Isola 0, Federico Handera 0 y Román García 0, Entrenador: Cristian Delgui.

Parque Sur: Santiago Capelli 14, Franco Ferreyra Bonnin 7, Juan Cruz Lerosse 14, Alejo Challio 15 y Jonathan Thorp 15 (fi), Bautista Vantesone 5, Sebastián Taffarel 3, Renato Lopes 2, Francisco Diorio 0 e Ignacio Elal 3. Entrenador: Iván Paolazzi.

Parciales: 19-16, 55-33 y 81-55.

Árbitros: Cristian Cáceres y Noeli Sartori

Estadio: Antonio Giusto (Racing)

Resultados – Zona 2

Fecha 6

Viernes

Peñarol 70 – Centro Bancario 59

Sábado

Racing Club 105 – Parque Sur 78

Zaninetti 94 – BH 76

Regatas 54 – Atlético Tala 56

Posiciones – Zona 2

Luis Luciano 9

Atlético Tala 9

Regatas 9

Racing Club 8

Peñarol 8

Parque Sur 8

BH 7

Centro Bancario 6