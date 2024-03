Tras ocho años al frente de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Gualeguaychú, durante los dos mandatos del exintendente Esteban Martín Piaggio, Romani buscó nuevos caminos y en enero se sumó la estructura de uno de los clubes deportivos e institucionales más importante de la ciudad.

Profesor y licenciado en educación física y con una maestría en administración y gestión de organizaciones deportivas, fue la persona “idónea” que eligió Racing para reestructurarse como institución deportiva y educativa.

En una entrevista con Ahora ElDía, brindada en los pasillos del club, Adrián Romani ahondó sobre los proyectos de la entidad “verde” y “blanca” y a donde se apunta.

¿Cómo surgió la idea de asumir como director deportivo?

En conversación con la comisión directiva, especialmente con el presidente Simón Giglione, con quien ya nos conocíamos por mi anterior función y veníamos hablando, como lo hacía con todos los clubes. Quedó ese buen vínculo y esa posibilidad de poder abordar y compartir un proyecto en conjunto para la institución.

¿De qué trata el proyecto?

En un proyecto institucional con la idea de abordar los deportes que hoy tiene el club junto con el colegio, que creo que es un potencial muy lindo que tiene y que, lógicamente, hace proyectar un montón de cosas. En ese sentido, buscamos que no sea un proyecto temporal, que sea un proyecto a 12 años por lo menos y que tengamos una proyección, qué es lo que queremos en cada uno de los deportes.

Hablás a largo plazo ¿Cuáles son los primeros objetivos?

Primero pensamos en lo que queremos generar en nuestros jugadores y sobre todo en las etapas formativas; la formación de base y lo que es la masificación deportiva, lo que es todo el desarrollo, tanto en el vóley como en el básquet, que son los deportes que hoy se practican en el club. Queremos ampliar esa base y hacer un proyecto que ya se venía haciendo, pero así todo un proyecto que requiera muchas evaluaciones y controles, que tenga un trabajo muy articulado, un trabajo técnico y específico con cada uno de los entrenadores, que tengan cada uno su despacho, junto con los preparadores físicos y nosotros desde la parte más dirigencial también, aportarle todos los componentes para que eso se pueda hacer.

En concreto ¿Cuáles serían los resultados que se buscan?

Que cada categoría tenga un objetivo compartido, objetivo que podamos medir y evaluar, no para criticar a nadie, sino para ir nosotros mismos replanteando la forma en cómo venimos trabajando, la forma en cómo ir y corrigiendo los pequeños detalles o cómo seguir fortaleciendo eso tan bueno que los profes van desarrollando. No pensamos a los chicos solamente en su edad, sino en el potencial que tenga cada uno en su categoría, sabiendo que acá nosotros no estamos buscando la cultura del podio, sino más bien lo que nos interesa es la participación de los chicos, que se sientan parte, que tengan esa identidad y sentido de pertenencia con el club. Queremos hacer de Racing una familia que perdure en el tiempo.

¿Hoy están abocados a los chicos o al básquet profesional?

Hoy estamos en todos los puntos, pero fundamentalmente la tarea que me han encomendado ahora, es tratar de darle forma y mucho contenido a lo que es el desarrollo; las categorías de iniciación fundamentalmente, que son las categorías que hoy podemos generar transformaciones, el verdadero cambio e incidir directamente tanto en lo físico, técnico y emocional de los chicos. Pensamos en este proyecto, porque los chicos dentro de 10 años van a ser la futura reserva deportiva del club, así que con ellos vamos a seguir trabajando, aunque lógicamente que los demás no se desatiende. Pero vamos a hacer un principal hincapié en todo lo que son las categorías de base.

¿Proyectan sumar nuevas disciplinas?

Sí, sí, no está cerrado, al contrario, es parte de lo que me han manifestado desde la dirigencia. Lógicamente que es un tema de infraestructura la que tenemos por de medio, pero seguramente primero vamos a estabilizar lo que tenemos y en la medida de que lo logremos, empezaremos a abrir nuevos caminos y ofrecer a los socios otras alternativas. Estoy muy contento y orgulloso de que me hayan tomado como parte de este equipo para poder acompañar y liderar parte de algunas de esas ideas, de un proyecto que suma a toda la gente de Racing en general y que ojalá pueda perdurar en el tiempo.

¿Trabajan en infraestructura?

En base a la realidad que tenemos en la actualidad, hoy el club debería salir cero a cero en todas las inversiones, en las cosas que se hagan, porque no son los mejores momentos hoy. Ojalá que los tiempos empiecen a cambiar y puedan favorecerse otros procesos para poder optar por otras alternativas. Pero, bueno, más que nada buscamos readecuar los espacios que tenemos, ponerlo en las mejores condiciones y, sobre esas bases, empezar a reordenar un poquito todo el funcionamiento que responda a una lógica, una lógica de financiamiento interna, con la que podamos cumplir esos objetivos y que, sobre todo, ganemos en calidad. Y en la medida de que esto sea posible, proyectar en adelante, que ya hay varias ideas para empezar a proyectar en otras alternativas que ojalá se puedan materializar.

El Dato

De acuerdo a los datos aportados por Adrián Romani, Racing cuenta con aproximadamente 300 deportistas, entre jóvenes y adultos, que practican básquet o vóley, y otros 300 chicos que acuden al colegio. “El club anda en esas cantidades en cuanto a socios que es el principal ingreso que tiene hoy una institución y que son recursos que te sirven para abonar a los profes, a los entrenadores y absorber demás gastos”, expuso el flamante director deportivo.