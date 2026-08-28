Esta noche, desde las 21.30, en el Antonio Giusto, habrá duelo de extremos entre el conjunto académico y el de Urdinarrain, que atraviesan realidades opuestas en el inicio de la Liga Provincial de Mayores de básquet (Pre-Federal). Ezequiel Macías y Cristian Cáceres serán los árbitros, mientras que Sebastián Broggi oficiará de comisionado técnico.

Los dirigidos por Cristian Delgui volverán a actuar ante su gente tras la caída en el debut frente a Regatas de Concepción del Uruguay (69-73), haber quedado libres en la jornada posterior y sufrir un duro tropiezo el sábado pasado en Rosario del Tala ante Peñarol (81-66).

La fecha de la Zona 2 se completará también desde las 21.30 con los cruces entre BH de Gualeguay – Atlético Tala, el duelo uruguayense Zaninetti – Parque Sur, y Regatas – Centro Bancario.