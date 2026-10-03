Racing enfrentará esta noche, desde las 21 en el estadio Profesor Antonio Giusto, a Peñarol de Rosario del Tala en busca de volver a la victoria y salir del penúltimo puesto de la Zona 2, lugar al que cayó tras sus dos últimas derrotas y el descanso del domingo pasado.

La última presentación de los conducidos por Cristian Delgui fue hace ocho días frente a Regatas en Concepción del Uruguay, donde tuvo su peor actuación de la temporada al caer de manera categórica por 90 a 48.

El objetivo del equipo académico en su afán por regresar a la senda del triunfo será poder ajustar la defensa y encontrar variantes en ataque, ya que frente a Regatas solo dos jugadores superaron el doble dígito: Santino Luca (15) y Jorge Schaaf (13).

Racing no hilvanaba dos caídas seguidas desde el inicio del torneo, por lo que no solo buscará romper esa racha, sino también volver a festejar para acomodar su récord (actualmente acumula cuatro victorias y cinco derrotas).

Por su parte, Peñarol de Rosario del Tala, dirigido por el exentrenador campeón del Torneo Federal con Central Entrerriano, Mariano Panizza, atraviesa un andar irregular con un registro de 5-5, lejos de sus aspiraciones iniciales.

El conjunto talense vive un momento particular en el certamen: perdió en sus dos últimas presentaciones como local, pero ganó sus últimos dos compromisos como visitante. En su casa viene de caer en el clásico ante Atlético Tala y el último domingo frente a Regatas Uruguay (64-79), mientras que en la ruta venció a BH de Gualeguay y a Zaninetti de Concepción del Uruguay.

Peñarol tiene como principal referente al base cordobés Tomás Ludueña, quien también formó parte del plantel campeón del Torneo Federal con Central Entrerriano y viene de jugar Liga Argentina con Hindú Club la última temporada.

También en la jornada de hoy, por la Zona 2, jugarán Zaninetti frente a Centro Bancario y Regatas ante Luis Luciano, ambos a partir de las 21:00 en Concepción del Uruguay. La fecha 12 comenzaba anoche en el estadio Islas Malvinas de Gualeguay con el cruce entre BH y Parque Sur. Queda libre en esta jornada el líder Atlético Tala.

Central sumó un nuevo amistoso al calendario

Con vistas al inicio de la Liga Argentina, el equipo dirigido por Martín Pascal sigue sumando rodaje y en las últimas horas confirmó un nuevo encuentro de preparación: será el próximo viernes como visitante frente a Regatas de Concepción del Uruguay.

Previamente, este lunes, se medirá con La Unión de Colón en un juego que se adelantó 24 horas, ya que originalmente estaba programado para el martes. En tanto, el jueves por la tarde, el conjunto rojinegro disputó un ensayo a puertas cerradas frente a River Plate en Buenos Aires, que terminó con triunfo del Millonario por 85 a 67.

El debut oficial de Central Entrerriano en el certamen será el viernes 16 de octubre frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Polideportivo Víctor Nethol.