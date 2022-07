El Prefederal Entrerriano será el torneo que clasificará por primera vez a los conjuntos de la provincia que disputarán la edición 2023 de la Liga Federal, luego de la determinación de CAB de que no haya más plazas fijas en el tercer escalón del básquet nacional.

Al ser zona única a nivel nacional, Entre Ríos tendrá la posibilidad de que sus equipos clasifiquen directamente desde el Prefederal, que pasara a reemplazar a la Liga Entrerriana de Mayores. En una reunión informativa realizada en Villaguay, se confirmó que serán dos zonas en el Prefederal, una en las que participarán los equipos que tomaron parte de la pasada Liga Federal y la restante conformada por los equipos que se inscriban para jugar en el torneo y que no tengan participación en el pasado Federal.

De este modo, en la Zona 1 serían 12 equipos, dado que La Unión de Colón ascendió y disputará la próxima Liga Argentina y Capuchinos de Concordia anunció que no tomará parte de la competencia en 2022 y en la Zona 2, se estima que entre 10 y 12 quipos tomarán pate de la misma, cifra que se confirmará este sábado en la reunión que se llevará a cabo en Villaguay desde las 10.

Carlos Benítez Gavilán pasó de Neptunia a Central Entrerriano.

Se arman los equipos

Los equipos de Gualeguaychú han comenzado a trabajar en el armado de sus planteles con vistas al torneo. El que se movió rápido fue Racing, que renovó los vínculos con Jorge Schaaf, Nicolás Nieto y Carlos Balmaceda, confirmando las incorporaciones del escolta Nicolás García, ficha U21 que viene de Quilmes de Mar del Plata, el alero Santiago Garbocci que llega de Peñarol de Elortondo, el pivot Gian Franco Nicotra, que jugó Liga Federal en Unión de Río Colorado en la División Patagonia, el escolta Nehuén Berón, quien jugo Liga Argentina para Rivadavia de Mendoza y Liga Federal en Pérfora de Plaza Huincul y el base juvenil Francisco Imaz, que disputó Liga Federal en Montmatre de Catamarca. Los dirigidos por Diego Lifchitz podrían incorporar todavía una ficha mayor y una U23 para completar su plantel.

Cristian Pérez seguiría en Neptunia como una de las fichas U23.



En Central Entrerriano, a la confirmación de Nahuel Revello como ficha mayor, se confirmaron los retornos del formoseño Carlos Benítez Gavilán y de Sebastián Bernasconi, además de la llegada del concordiense Martin Fagalde, escolta U21 que proviene de Estudiantes de Concordia.

En Neptunia, que confirmó como entrenador a Aldo Risso, se ha trabajado en silencio y sin haber confirmado todavía ningún nombre para el próximo torneo, aunque de acuerdo a lo que pudo saber AHORA ElDia, tendrían confirmado casi la totalidad del plantel, el cual será anunciado en las próximas horas y tendría varias renovaciones en relación al torneo pasado.

Manuel Lado fue uno de los pases Top: jugará en Juventud Unida

Por su parte, Juventud Unida en su regreso a la competencia en Primera, sacudió el mercado con los fichajes de Matías Novello y Manuel Lado, ambos con paso por Neptunia en la Liga Federal pasada, quienes se sumaron a Abel Pascual, que retornará al Decano como ficha mayor. También los dirigidos por Jorge Balbis repatriaron al escolta Juan Cruz Bentancourt tras su paso por Neptunia en la pasada temporada e incorporaron al base juvenil Valentino Maruri, que llegó a préstamo de Central Entrerriano. Por el momento, Juventud debe confirmar una ficha mayor, una U21 y tres fichas U21, aguardando si se confirma una quinta ficha mayor en el plantel, la cual sería ocupada por el pivot Lisandro Bonari.