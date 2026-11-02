Racing Club le puso fin a la fase regular de la Liga Provincial de Mayores con un tropiezo en casa. El conjunto académico no pudo sostener su andar arrollador y cayó este domingo en el estadio Antonio Giusto ante Zaninetti de Concepción del Uruguay por 86 a 80, cortando una seguidilla de seis victorias en fila. Sin embargo, el resultado no alteró la suerte de los de la calle Santa Fe, que ya tenían abrochado su pasaje a los playoffs.

El equipo dirigido por Cristian Delgui sintió la ausencia de una de sus piezas clave, el ala-pívot Jorge Schaaf, quien se perdió el compromiso por lesión. Si bien la Academia albergaba esperanzas de escalar al segundo puesto en caso de ganar, el triunfo paralelo de Atlético Tala ante Luis Luciano en Urdinarrain terminó por decretar el orden definitivo de la tabla: Racing finalizó en la tercera posición del Grupo 2, por detrás del líder Regatas Uruguay y del escolta talense.

El desarrollo del juego fue de extrema paridad de principio a fin, con diferencias mínimas en el marcador que terminaron volcándose en favor del conjunto uruguayense en el tramo final. Los parciales reflejaron lo ajustado del trámite: 25-24 el primer cuarto, 40-39 al descanso largo y 60-58 al cabo del tercer período, siempre -salvo el penúltimo- favorable a la visita en el cierre de cada parcial.

En el plano individual, Juan José Giaveno tuvo una destacada faena perimetral al aportar 22 puntos con un certero 5/6 en triples, secundado por Santino Luca con 21 unidades, convirtiéndose ambos en los máximos anotadores de la noche. En la visita, el goleo estuvo repartido entre Santiago Pérez Pezzutti (20), el experimentado Sergio Ravina (18) y Thomas Arrebillaga, figura en la pintura con 16 tantos y 9 rebotes.

De esta manera, Racing cerró la primera etapa del torneo con un récord de 10 triunfos y 6 caídas. Instalado en el tercer escalón del grupo, el elenco académico ya enfoca cañones en los cruces de octavos de final, a la espera de conocer la confirmación oficial de su contrincante en la primera ronda de la eliminación directa por el título y la primera instancia de clasificación a la Liga Federal de Básquet 2027.