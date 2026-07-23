Ricardo Centurión habría arrojado resultados positivos en controles internos de doping realizados por Racing de Córdoba y también habría dado positivo en un control de alcoholemia en la vía pública, dos de los episodios que marcaron el final de su etapa en el conjunto cordobés.

La información trascendió después de confirmarse que el delantero ya no pertenece al plantel de la “Academia” y abandonó Córdoba, en medio de una conflictiva ruptura de su vínculo con la institución.

En el caso de los controles de doping, se trató de pruebas internas efectuadas por Racing y no de controles antidopaje oficiales realizados en el marco de una competencia, una distinción importante respecto de las posibles consecuencias deportivas del episodio.

Por el momento, tampoco trascendió públicamente qué sustancia habría provocado los resultados positivos ni las fechas exactas en las que se realizaron los controles internos.

Además, esta situación se sumó un episodio fuera del ámbito del club: Centurión habría sido sometido a un control de alcoholemia en la vía pública cuyo resultado también fue positivo.

Los dos hechos se agregaron a una serie de problemas disciplinarios que Racing le atribuye al futbolista durante los últimos meses, entre ellos faltas a entrenamientos sin aviso, llegadas tarde y ausencias a sesiones de rehabilitación.

La acumulación de episodios terminó deteriorando definitivamente la relación entre las partes y Centurión dejó de formar parte del equipo, pese a que desde lo estrictamente futbolístico había conseguido responder en varios momentos desde su llegada.

Ahora, Racing de Córdoba analiza iniciar acciones legales contra el ex jugador de Racing de Avellaneda por incumplimiento contractual, por lo que la disputa podría continuar fuera de las canchas.

Así, la nueva oportunidad que Centurión había encontrado en Córdoba terminó nuevamente atravesada por cuestiones extrafutbolísticas, esta vez con los presuntos positivos en controles internos de doping y el resultado de alcoholemia como los episodios más delicados de su salida.

Fuente: Noticias Argentinas