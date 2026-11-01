Racing Club, que acumula una racha de seis victorias consecutivas y ya se aseguró la clasificación a los octavos de final, recibirá esta noche a Zaninetti de Concepción del Uruguay. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Antonio Giusto, por la última fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores, en la zona 2.

Con el primer objetivo cumplido, La Academia buscará cerrar la etapa clasificatoria en el segundo puesto, una posición que, en los papeles, le permitiría afrontar el inicio de los playoffs ante un rival más accesible. Sin embargo, no depende de sí mismo para terminar como escolta: deberá ganar y esperar una derrota de Atlético Tala ante Luis Luciano de Urdinarrain. Regatas Uruguay, que quedará libre en esta última jornada, ya se aseguró el primer puesto.

El equipo de Cristian Delgui llega tras conseguir dos victorias contundentes que ratifican su crecimiento en el torneo. Durante un fin de semana de doble fecha, venció a Atlético Tala por 65 a 41, en lo que fue su mejor actuación defensiva de la temporada, y luego se impuso como visitante ante BH de Gualeguay por 87 a 60.

En el plano individual, la regularidad del experimentado interno Jorge Schaaf, con un promedio de 12,5 puntos y 8,1 rebotes por partido, y el protagonismo ofensivo de Santino Luca, la gran revelación del equipo, con una media de 11,1 tantos, han sido determinantes en la racha de seis triunfos consecutivos que acumula Racing en el tramo final de la fase regular.

En los otros encuentros de la última fecha de la zona 2, todos programados para las 21, Centro Bancario recibirá a Parque Sur en el estadio Oscar Capurro de Gualeguay; Peñarol enfrentará a BH de Gualeguay en El Gigante de Rosario del Tala; y Luis Luciano se medirá con Atlético Tala en el estadio Luis César Spiazzi.

Regatas Uruguay, Atlético Tala, Racing y Peñarol ya se aseguraron un lugar en los playoffs. En tanto, Parque Sur y Luis Luciano definirán quién obtiene la última clasificación directa y quién deberá disputar el Play-In frente a los equipos que finalicen sextos en las otras dos zonas.

Cabe destacar que la Liga Provincial de Mayores, también denominada Pre-Federal del básquetbol entrerriano, otorgará diez plazas para la Liga Federal 2027, además del título de campeón.