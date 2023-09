La sexta fecha del Prefederal en la Conferencia 1 se disputará en su totalidad este jueves a las 21.30 y los equipos de la ciudad tendrán compromisos complejos para buscar una victoria. En el caso de Racing, que aún no ha podido ganar, se presentará como local ante un entonado BH de Gualeguay, que viene de ganarle 95-75 el clásico a Bancario y se perfiló en el lote intermedio.

Los Académicos cayeron en su visita a Ferro de Concordia 67-62 repitiendo errores de otros juegos, especialmente en el momento de cerrar los partidos, donde carecieron de ideas y terminaron dejando pasar una buena oportunidad para sumar. La dirigencia de Racing estaba apurando los trámites para poder incorporar una nueva ficha al equipo, esperando que pudiera debutar en la noche del jueves.

Del lado de Central, viajará a Concordia a visitar a Estudiantes, que al igual que Racing no ha ganado en el torneo. Ya sin Martiniano Dato, que seguirá su carrera en Gimnasia de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional, el plantel de Mariano Panizza deberá acostumbrarse a la ausencia del paranaense que fue importante en los pocos partidos que disputó.

Pese a la derrota del domingo ante Parque Sur, Central mostró algunos aspectos interesantes en el juego, principalmente en la defensa y contó con varios jugadores anotando puntos, algo que necesita el equipo ante la ausencia de un goleador nato. Giacone y Pérez han mantenido su buen nivel, Alejo Díaz y Allub mejoraron su prestación, Di Meo sigue siendo importante en el juego interior y Nieto como organizador de juego también ha sumado buenos minutos.

Estudiantes es toda una incógnita, tiene varios juveniles interesantes y otras fichas que todavía no han podido engranar, por lo que Central debería aprovechar esa situación para poder traerse un triunfo del Gigante Verde.

PROGRAMACIÓN

Parque Sur - Atlético Tala (Árbitros: L. Moreno y A. Romero)

Estudiantes Cdia. - Central Entrerriano (Árbitros: E. Corradini y E. Arévalo)

Centro Bancario - San José (Árbitro: D. Bernachi y C. Cáceres)

Racing Club – BH (Árbitros: M. Robles y N. Sartori)

Sp. San Salvador – Ferro de Concordia (Árbitros: F. Giorello y C- Páez)

Libre: Regatas Uruguay