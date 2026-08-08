Racing hará su regreso a la Liga Provincial de Mayores esta noche, cuando reciba a Regatas de Concepción del Uruguay desde las 21 en el estadio Profesor Antonio Giusto, por la primera fecha de la Zona B de la fase clasificatoria.

Bajo la conducción de Cristian Delgui, histórico de la institución, el equipo contará con jugadores experimentados como Tomás Leuze, Jorge Schaaf y Gian Franco Nicotra, junto a jóvenes como Mateo Leissa, Santino Luca y Agustín Martínez. Además, se sumó el cordobés Juan José Giaveno, con trayectoria en Central Entrerriano, Peñarol de Rosario del Tala, el ascenso italiano y la Selección Argentina juvenil.

“Armamos un mix muy interesante entre experiencia y juventud, con un equipo competitivo y a la altura del torneo. Muchos de los jugadores volvieron al club porque les gustó el proyecto”, señaló Delgui. Y agregó: “Salvo Giaveno, que se incorporó este año, el resto ya conoce la institución. Eso nos da un plus importante, sobre todo por el grupo humano que se formó”.

El entrenador también destacó la exigencia del torneo: “La Liga es larga, muy dura y con rivales que se reforzaron bien. Será clave hacernos fuertes de visitantes y sostener una localía sólida”.

Enfrente estará Regatas, otro de los históricos del básquet provincial y uno de los candidatos al título. El equipo de Concepción del Uruguay será dirigido por Santiago “Tato” Rimoldi y mantuvo la base perimetral con Guido Dellavedova y Matías Riquelme, además de sumar al pivote Richard Brite, ex Urquiza de Santa Elena.