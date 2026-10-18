Racing e Independiente empataron 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, un resultado que dejó a ambos conjuntos con sensaciones amargas en el marco de una temporada 2026 compleja para los dos clubes. Con este marcador, el equipo local quedó prácticamente sin chances en el torneo, mientras que el visitante sumó un punto que lo mantiene dentro de la zona de Reducido.

El primer tiempo fue dominado por el conjunto dirigido por el director técnico Sebastián Romero. A los 10 minutos, Tomás Conechny avisó con un remate sin ángulo. La apertura del marcador llegó a los 29 minutos, cuando tras un centro de Conechny y un intento de despeje del arquero Rodrigo Rey, Matías Zaracho terminó de empujar el balón sobre la línea para poner el 1 a 0.

En la etapa complementaria, la tónica cambió tras la mejoría del equipo de Jadson Viera. El ingreso de Maximiliano Meza resultó determinante para la visita. A los 20 minutos, Gonzalo Escudero cometió una falta dentro del área contra el propio Meza, quien se encargó de ejecutar el penal para vencer a Facundo Cambeses y sellar el 1 a 1 definitivo.

Tras el empate, el encuentro se volvió de ida y vuelta. Rodrigo Rey se lució al tapar una tijera de Adrián Martínez, mientras que Facundo Cambeses evitó el segundo tanto de Maximiliano Meza. Sin un vencedor en el tramo final, el clásico concluyó con un reparto de puntos que refleja el difícil presente de ambas instituciones.

Cabe recordar que, antes del inicio, el director técnico Sebastián Romero decidió no convocar a Matko Miljevic para el encuentro. Según se informó oficialmente, la ausencia del jugador respondió a cuestiones tácticas y no a problemas físicos.

Síntesis del partido:

Torneo Clausura.

Fecha 13.

Racing 1-1 Independiente.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Cilindro de Avellaneda. Árbitro: Facundo Tello.

Facundo Tello. VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila, Luciano Cabral. DT: Jadson Viera.

Goles en el primer tiempo: 29m Matías Zaracho (R).

Goles en el segundo tiempo: 20m Maximiliano Meza (I).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Matías Abaldo por Cabral (I); 27m Ulises Ortegoza por Zaracho (R); Duván Vergara por Conechny (R); 28m Leonel Pérez por Kranevitter (R); 31m Ezequiel Cannavo por Barinaga (R); 33m Leonardo Godoy por Arias (I); Iván Morales por Ávila (I); 36m Elías Torres por Díaz (R); 41m Facundo Zabala por Banegas (I); 43m Lautaro Millán por Meza (I).

Fuente: Agencia NA