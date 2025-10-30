Racing empató sin goles con Flamengo al término del partido que disputaron esta noche, en el “Cilindro” de Avellaneda, y fue eliminado en semifinales de la Copa Libertadores 2025, luego de haber perdido por 1 a 0 en el partido de ida.

En un partido sin goles, la jugada más clara del conjunto argentino llegó a los 11 minutos del primer tiempo, con un centro desde la derecha y cabezazo del delantero Tomás Conechny, que el arquero Agustín Rossi pudo desviar sobre su poste derecho.

Además, el delantero de la visita Gonzalo Plata fue expulsado a los 10 minutos del complemento, por una agresión sin pelota sobre el defensor Marcos Rojo.

Con la derrota por 1-0 en el resultado global, la “Academia” cerró una gran participación en la Copa Libertadores, habiendo jugado la semifinal por primera vez desde 1997.

La primera llegada clara del partido fue de Racing, a los 11 minutos del primer tiempo, cuando un centro desde la derecha del defensor Facundo Mura habilitó al delantero Tomás Conechny, cuyo cabezazo potente y bajo por el poste derecho del arquero rival fue desviado al córner por Agustín Rossi.

Cuatro minutos más tarde llegó la visita, con un centro rasante desde la izquierda que cruzó toda el área y le quedó al carrilero Guillermo Varela, quien remató de primera y no pudo con el achique del guardameta Facundo Cambeses.

A los 32 minutos, un pase largo de Cambeses asistió por izquierda al extremo Santiago Solari, quien aprovechó la desatención de la defensa rival y buscó un disparo alto, que se fue por encima del travesaño.

Un minuto después, una gran jugada individual desde el medio hacia la izquierda del volante Giorgian De Arrascaeta permitió su remate al primer palo, aunque el uruguayo nunca advirtió el achique de Cambeses, quien se quedó con el disparo.

Ya en la segunda mitad, a los 10 minutos, el delantero Gonzalo Plata se fue expulsado, por un golpe con la mano en la pierna del defensor Marcos Rojo, en una jugada sin pelota y a pocos metros del juez de línea.

Doce minutos más tarde, el volante Agustín Almendra controló la pelota y disparó desde afuera, sobre el costado derecho de la cancha, con un tiro que salió a las manos de Rossi.

A los 24 minutos Racing volvió a llegar con claridad, cuando un centro al segundo palo habilitó el cabezazo del atacante Adrián “Maravilla" Martínez, que había errado el cálculo para cortar el centro pero pudo contener de todas formas.

A un minuto del final del tiempo reglamentario, un nuevo centro llegó desde la derecha hacia la mitad del área chica para el cabezazo del delantero Adrián Balboa, que se fue muy cerca del caño derecho de Rossi.

En el primer minuto de descuento, un centro quedó suelto en el área y fue controlado por el delantero Luciano Vietto, que le pegó de volea sobre el área chica aunque su tiro fue desviado por el guardameta del “Mengao”, en una excelente demostración de reflejos.

Copa Libertadores 2025.

Semifinal.

Partido de vuelta.

Racing 0 - 0 (0 - 1) Flamengo (Brasil).

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Agustín Almendra, Bruno Zuculini. Juan Nardoni, Tomás Conechny; Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leonardo Ortiz, Leo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar; Luiz Araujo, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Incidencia en el segundo tiempo: 10m. Gonzalo Plata expulsado (F).

Cambios en el segundo tiempo: 15m. Danilo por Giorgian De Arrascaeta (F) y Bruno Henrique por Jorge Carrascal (F); 18m. Duván Vergara por Tomás Conechny (R), 21m. Gastón Martirena por Facundo Mura (R) y Matías Zaracho por Juan Nardoni (R); 23m. Emerson Royal por Guillermo Varela (F) y Saúl Ñíguez por Luiz Araujo (F); 32m. Luciano Vietto por Agustín Almendra (R) y Adrián Balboa por Santiago Solari (R); 42m. Everton Araujo por Jorginho (F).

Fuente: Noticias Argentinas