Tras ganar el viernes en el “Antonio Giusto” e igualar la serie, Racing viaja este domingo a Santa Elena, donde se jugará la clasificación a semifinales de la Liga Provincial de Mayores, que organiza la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

El partido se disputará en el estadio del CUSE —siglas con las que se conoce al Club Urquiza de Santa Elena— desde las 20 horas y contará con los arbitrajes de Gonzalo Delsart y Edgardo Corradini.

En su primera visita al noroeste entrerriano, el conjunto dirigido por Cristian Delgui sufrió una derrota contundente por 80 a 54, pero se recuperó el viernes como local con el triunfo 69-62 para llevar la definición a un tercer partido. La Academia, que afronta esta instancia sin el base Juan José Giaveno —su jugador más experimentado— por un desgarro, sobrevivió a una noche de alto voltaje emocional en el Antonio Giusto: firmó un gran arranque en el primer cuarto, atravesó baches entre el segundo y el tercer capítulo y reaccionó en el cierre para quedarse con una victoria clave que alimenta su ilusión.

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Para dar el golpe en Santa Elena, Racing deberá sostener un ritmo elevado en defensa y apelar a su energía para incomodar el circuito ofensivo del local. Por su parte, Urquiza —conducido por el gualeguaychuense Leonardo Villagra— presenta un plantel de mayor experiencia que juventud, capaz de adaptarse a distintos contextos de juego: cuenta con jugadores atléticos para correr la cancha, el tiro externo de Yago Martínez y Juan Cruz Rinaldi —ex Racing— para abrir y lastimar desde el perímetro, y el oficio de Fabricio Rebecchi —símbolo del básquet santaelenense— para imponerse en el juego estacionado cerca del aro.

En las otras llaves de cuartos de final que también se definen en tercer juego, Atlético Tala recibirá a Ferro de San Salvador (con arbitraje de Franco Giorello y Ramiro Barón) y Regatas Uruguay será local frente a Sportivo Peñarol de Rosario del Tala (Maximiliano Robles y Cristian Cáceres).

El único que cerró su serie sin necesidad de desempate fue Sionista de Paraná, que superó a Luis Luciano el miércoles en la capital entrerriana y el viernes en el “Luis César Spiazzi” de Urdinarrain, y ya espera en semifinales.