Racing atraviesa un gran momento en la recta final de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores, también conocido como el Pre-Federal del básquet entrerriano. Este domingo, la Academia derrotó como local a Centro Bancario de Gualeguay por 76-67, con parciales de 16-24, 43-35 y 65-54, y consiguió su tercera victoria consecutiva.

El equipo dirigido por Cristian Delgui tuvo un comienzo complicado y llegó a estar once puntos abajo durante el primer cuarto. Sin embargo, un triple de Mateo Leissa sobre la chicharra le permitió achicar la diferencia a ocho puntos y marcó el inicio de la reacción local.

A partir de ese momento, Racing ajustó las marcas en defensa y encontró respuestas en ataque. Con un contundente parcial de 27-11 en el segundo período, liderado por la conducción y el goleo del base Santino Luca, revirtió el marcador y se fue al descanso largo con ocho puntos de ventaja.

En la segunda mitad, la Academia logró imponer el ritmo del juego y mantuvo el control del marcador. Si bien Centro Bancario consiguió acercarse a cinco puntos en algún pasaje, el conjunto local supo administrar la diferencia y terminó sellando el triunfo sin mayores sobresaltos.

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De esta manera, Racing cerró un fin de semana ideal, ya que el viernes también había festejado fuera de casa al derrotar a Luis Luciano de Urdinarrain por 74-68.

Santino Luca fue la gran figura de la noche, con 21 puntos, cinco rebotes y dos asistencias. En el goleo lo escoltaron Matías Brasesco, con 15 tantos, y Mateo Leissa, con 11, ambos ingresados desde el banco de suplentes.

Con esta victoria, Racing se ubica tercero en la zona 2, con un récord de siete triunfos y cinco derrotas, a dos victorias de los líderes Regatas Uruguay y Atlético Tala, este último con un partido menos.

Los otros resultados de la zona 2

Además de la victoria de Racing, se disputaron otros dos encuentros correspondientes a la zona 2.

En Rosario del Tala, Peñarol profundizó el mal momento de Luis Luciano de Urdinarrain al imponerse por 82-74. El exjugador de Central Entrerriano, Tomás Ludueña, fue la gran figura del encuentro con 33 puntos.

Por su parte, en el clásico de Concepción del Uruguay, Regatas derrotó como local a Parque Sur por 67-52.

La fecha se completará este lunes en la ciudad histórica, con el encuentro entre Zaninetti y el líder Atlético Tala, programado para las 20.