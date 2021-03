Racing fue de mayor a menor y terminó perdiendo contra Regatas

De entrada nomas, Racing entendió por donde pasaba el partido, hundió la pelota para que Chiabotto gane por potencia y mejor juego en la cercanía del canasto. Del otro lado Regatas hizo lo que sabe hacer, presionó alto, atacó con velocidad y buscó tomar tiros rápidos con poco tiempo de posesión de pelota.

Los primeros minutos fueron parejos, cambiando palo por palo, hasta que Racing apostó decididamente sus fichas a las manos de Chiabotto y Novello, que ganaron en cada incursión hacia el canasto y los Académicos se fueron despegando en el marcador, cerrando el cuarto inicial con buena diferencia de 26-17.

El inicio del segundo parcial mantuvo la tendencia del anterior, Racing firme en su defensa, Regatas algo apresurado para atacar y Chiabotto junto a Novello y a un buen ingreso al juego de Mazzini le permitieron a Racing sacar la máxima de 15 (36-21). Pero cuando parecía que el partido se volcaba decididamente para el lado de Racing, un par de errores propios, otros pitazos insólitos de los árbitros, con técnicas incluidas y una recuperación notoria de Regatas, hicieron que lo locales claven un parcial de 8-0 para colocarse a tiro.

Racing rotó el equipo y no tuvo las mismas respuestas del cuarto inicial, perdió muchas pelotas en primera línea que Regatas transformó en conversiones sencillas, no logró desnivelar profundizando el juego y, si bien clavó tres triples, no dio la sensación de dominio casi absoluta del primer cuarto.

Por eso no sorprendió que Regatas, con mucho más coraje que juego, pero apoyado en el goleo de Dellavedova y Aguirre, se coloque a tiro con un bombazo del base y comience a llenar de dudas a Racing, que maquilló el cierre del cuarto con cinco puntos seguidos de Chahab para escaparse y llegar 46-41 al descanso largo.

Todo cambió en el segundo tiempo, Racing no pudo repetir lo bueno del primer cuarto, cayó en un pozo del que le fue difícil salir. Solamente Novello tuvo la capacidad de entender por donde pasaba el juego y fue el único faro ofensivo, muy flojo Chahab en la conducción, apagado Lombardi con el tiro a distancia y ausente Mazzini para ofrecer respuestas adentro, Racing vio como Regatas, sin apartarse jamás de su libreto, con Dellavedova, Aguirre y Bilat como buenas figuras se mantuvo siempre a tiro y con un triple de Di Meo en el cierre del cuarto pasó al frente 65-64.

El último parcial Académico fue flojo y muy preocupante a futuro. Nunca pudo imponer su plan de juego, dejó crecer a Regatas que, pese a sus limitaciones, entendió clarísimo por donde jugarlo y se empezó a despegar. Para peor, los jugadores de más experiencia de Racing se hicieron cobrar técnicas absurdas y nunca fueron solución, entonces todo lo que hizo Novello no alcanzó. El capitán convirtió, reboteó, empujó, pero no tuvo compañía, por eso Racing llegó al cierre del partido complicado y sin respuestas.

Lo ganó bien Regatas, que supo la forma de poder dar vuelta un partido que había comenzado complicado. Racing fue de mayor a menor, no repitió los buenos pasajes que lo tuvieron dominador del partido y terminó dejando una imagen pobre y preocupante.

FICHA

Regatas Uruguay 98

N. Rausch 2, G. Dellavedova 20, A. Aguirre 29, I. Fellay 4, J. Moreno 10 (FI) A. Cherot 0, P. Bilat 19, H. Acuña 4, T. Scévola 2, F. Di Meo 8. Entrenador: Santiago Rimoldi

Racing Club 89

J. Chahab 9, F. Lombardi 3, F. Chiabotto 23, J. Schaaf 8, M. Novello 31 (FI) F. Fiorotto 0, B. Bentancour 0, A. Pascual 6, M. Mazzini 3, J. Frontera 6. Entrenador: Gastón Narbay

Estadio: Juan José Garro

Parciales: 17-26; 41-46; 65-64

Árbitros: Daniel Ortiz y Lucas Moreno