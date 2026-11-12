Racing Club dio el primer paso en la serie de octavos de final de la Liga Provincial de Mayores, al derrotar por 77 a 67 a Ciclista de Paraná, en un encuentro disputado en el “Antonio Giusto” que se definió recién en los instantes finales del último cuarto.

El desarrollo del partido fue sumamente equilibrado ante un rival que planteó una dura oposición desde el inicio. Sin embargo, el conjunto académico encontró su mejor versión en el último parcial, donde logró ajustar la defensa y tener efectividad en ataque para quebrar la resistencia del elenco paranaense y quedarse con un triunfo clave.

En el plano individual, el goleo de Racing estuvo encabezado por Tomás "Mono" Leuze, figura de la noche con 21 puntos y 8 rebotes. Lo secundaron en gran nivel Santino Luca, con 16 unidades, y Matías Brasesco, quien resultó determinante al convertir 11 puntos en el cuarto decisivo para sellar la victoria.

Por el lado de la visita, no alcanzaron las buenas producciones ofensivas de Enzo Passadore, goleador del encuentro con 23 puntos, ni el aporte de Pablo Bogado, quien sumó 17 tantos.

Con la serie 1-0 a su favor, la Academia buscará cerrar la llave este viernes cuando visite a Ciclista en Paraná, en el segundo juego de la eliminatoria. En caso de ser necesario un tercer y definitivo partido, la serie regresará a Gualeguaychú.

Todos los resultados – Juego 1 (Octavos de final)

Racing 77 - 67 Ciclista de Paraná

Sportivo San Salvador 78 - 71 Luis Luciano (Urdinarrain)

Sionista (Paraná) 78 - 61 Capuchinos (Concordia)

Regatas Uruguay 64 - 48 Parque Sur

Atlético Tala 49 - 56 Independiente (La Paz)

Urquiza (Santa Elena) 75 - 66 Social Federación

La Armonía (Colón) 65 - 79 Peñarol (Rosario del Tala)

Recreativo (Paraná) 76 - 69 Ferro (San Salvador)