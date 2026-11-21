Racing sobrevivió a una noche de alto voltaje emocional en el Antonio Giusto y mantuvo intacto su sueño en la Liga Provincial de Mayores. Con la presión de ganar o despedirse, el equipo de Cristian Delgui supo sobreponerse a los vaivenes del desarrollo para cerrar el partido con autoridad y trasladar la definición de los cuartos de final a territorio santelenense.

El arranque académico fue una ráfaga de intensidad. Aunque le costó encontrar fluidez desde el lanzamiento de campo, el dueño de casa asfixió la salida rival, dominó los tableros y castigó cada infracción de la visita con una notable eficacia desde la línea de libres (13 de 14, exactamente la mitad de su producción en el cuarto). Esa solidez atrás le permitió escaparse hasta por 18 puntos y cerrar el segmento inicial con comodidad, impulsado por los 8 tantos de Agustín Martínez.

El descanso corto, sin embargo, transformó el trámite. Urquiza ajustó marcas, secó los circuitos ofensivos del local con un rápido parcial de 9-0 y encendió la alarma en el estadio. Racing intentó sostenerse con un par de apariciones de Schaaf cerca del aro, pero el CUSE encontró fuego desde el perímetro: clavó siete triples en el segundo capítulo —cuatro de ellos con la firma de Yago Sánchez—, redondeó un contundente 31-10 y dio vuelta la historia para irse al entretiempo cinco puntos arriba.

En el complemento, el partido entró en terreno de pura fricción. La Academia recuperó su libreto defensivo en el amanecer del tercer cuarto, dejó sin conversiones a su rival durante más de cinco minutos y, con un 10-0 liderado nuevamente por Martínez, retomó el comando. Pero el elenco de Santa Elena volvió a mostrar oficio: Rinaldi rompió la sequía a distancia, Rebecchi se hizo fuerte en la zona pintada y otros dos aciertos exteriores devolvieron la ventaja a la visita de cara a los diez minutos finales.

El desenlace exigió personalidad y Racing respondió desde el primer segundo. Un parcial de 5-0 protagonizado por Santino Luca -que luego se fue por cinco faltas junto a Matías Brasesco- reacomodó al local en el tanteador y contagió a una defensa que presionó en toda la cancha. En el palo a palo del cierre, Schaaf y Nicotra impusieron su experiencia debajo del cesto para abrir una brecha de una y dos posesiones, hasta que un triple de Mateo Leissa —pasado el ecuador del período— estiró la distancia a diez y desató el desahogo en el Antonio Giusto. La Academia aguantó el último embate, celebró un triunfo vital y el domingo irá a Santa Elena por la clasificación.

-Síntesis-

69-62

Racing: Agustín Martínez 14, Santino Luca 7, Mateo Leissa 8, Gian Franco Nicotra 11 y Matías Brasesco 6 (fi), Jorge Schaaf 12, Tomás Leuze 11 y Gonzalo Delasoie 0. Entrenador: Cristian Delgui.

Urquiza: Luciano Urquiza 9, Franco Sánchez 0, Yago Sánchez 16, Lucas Mondino 4 y Fabrizio Cosolito 8 (fi), Marko Pamich 9, Juan Cruz Rinaldi 9, Fabricio Rebecchi 4 y Salvador Godoy 4. Entrenador: Leonardo Villagra.

Parciales: 26-10, 36-41 y 51-54.

Árbitros: Ramiro Barón y Marcos Cáceres

Estadio: Antonio Giusto (Racing)