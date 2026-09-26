Racing Club tuvo una noche para el olvido en su visita al estadio Juan José Garro de Concepción del Uruguay y sufrió una aplastante derrota ante Regatas por 90 a 48. El conjunto local se impuso en todos los parciales: 24-12, 16-15, 35-13 y 15-8.

El equipo dirigido por Cristian Delgui no pudo imponer condiciones en ninguno de los dos canastos y tuvo una noche muy poco efectiva en ofensiva. Apenas dos jugadores terminaron por encima del doble dígito: Santino Luca, con 15 puntos, y Jorge Schaaf, quien aportó 13 tantos y 10 rebotes para completar un doble-doble.

Por el lado de Regatas, cinco jugadores superaron la decena de puntos. Matías Riquelme fue el máximo anotador del encuentro, con 18, seguido por Francisco Fornes, con 14, y Franco Gobbo, con 13. A su vez, el talentoso conductor y referente Guido Dellavedova se destacó con 11 puntos y seis asistencias.

Crédito: Prensa Regatas Uruguay

Con este resultado, Racing quedó con récord negativo y se ubica en el quinto puesto de la Zona 2, con cuatro triunfos y cinco derrotas. En la próxima fecha tendrá jornada libre y volverá a jugar el sábado 3 de octubre, cuando reciba a Peñarol de Rosario del Tala por la decimotercera jornada.

Centro Bancario dio el gran golpe en Rosario del Tala

El líder Atlético Tala cayó sorpresivamente como local ante el colista Centro Bancario de Gualeguay, que hasta entonces había ganado apenas un partido en la temporada y ninguno fuera de su cancha. El conjunto gualeyo se impuso por un categórico 88 a 66, en un resultado que resonó en el básquet entrerriano.

En los otros encuentros de la Zona 2, Peñarol de Rosario del Tala derrotó como visitante a Zaninetti por 81 a 72, mientras que, en Gualeguay, BH superó a Luis Luciano de Urdinarrain por 78 a 64.

Con estos resultados, Atlético Tala continúa como líder con 16 puntos y un récord de 7-2. Le siguen Luis Luciano, Regatas Uruguay y Peñarol, con 14 puntos y registros de 5-4. Racing y BH suman 13 unidades (4-5), mientras que Parque Sur, con un partido menos, también acumula 13 (5-3). Zaninetti tiene 12 (3-6) y Centro Bancario, 11 (2-7).