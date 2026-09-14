Racing se recuperó de la derrota sufrida 48 horas antes en su visita a Atlético Tala y esta noche venció como local en el “Antonio Giusto” a BH de Gualeguay por 86-78, con parciales de 15-18, 36-33 y 60-51.

Gian Franco Nicotra y Matías Brasesco fueron las grandes figuras en el equipo de Cristian Delgui. El primero terminó como goleador con 20 puntos, mientras que el segundo aportó 15 y 13 rebotes. Mateo Leissa y Tomás Leuze también sobrepasaron el doble dígito en el goleo con 13 y 10 respectivamente.

Por su parte, en la visita se destacaron el interno Lucas Ecker con 18 tantos, seguido por los gualeguaychuenses Manuel Lado (17) y Laureano Legaria (16).

Giani Nicotra con una tremenda tapa sobre un adversario (crédito: MR Fotografía).

En los otros resultados de la zona 2, Atlético Tala superó como visitante en el clásico talense a Peñarol 93-90 y se afianza como único puntero, Regatas superó como local en el duelo uruguayense a Zaninetti 87-68 y Luis Luciano en Urdinarrain superó con claridad a Parque Sur 82-63.

Transcurrida la octava jornada, Atlético Tala lidera con 13 puntos (6 ganados + 1 perdido), Luis Luciano marcha escolta con 12 (5-2), mientras que Racing -con un partido menos en relación con Regatas- marcha cuarto con 11 (4-3).

El próximo compromiso de Racing será el sábado que viene como visitante ante Zaninetti en el cierre de la primera rueda de la fase regular.