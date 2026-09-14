Racing le ganó a BH de Gualeguay y volvió a quedar con récord positivo en la temporada
El conjunto académico sumó su cuarta victoria en siete presentaciones en la fase regular de la Liga Provincial de Mayores.
Racing se recuperó de la derrota sufrida 48 horas antes en su visita a Atlético Tala y esta noche venció como local en el “Antonio Giusto” a BH de Gualeguay por 86-78, con parciales de 15-18, 36-33 y 60-51.
Gian Franco Nicotra y Matías Brasesco fueron las grandes figuras en el equipo de Cristian Delgui. El primero terminó como goleador con 20 puntos, mientras que el segundo aportó 15 y 13 rebotes. Mateo Leissa y Tomás Leuze también sobrepasaron el doble dígito en el goleo con 13 y 10 respectivamente.
Por su parte, en la visita se destacaron el interno Lucas Ecker con 18 tantos, seguido por los gualeguaychuenses Manuel Lado (17) y Laureano Legaria (16).
En los otros resultados de la zona 2, Atlético Tala superó como visitante en el clásico talense a Peñarol 93-90 y se afianza como único puntero, Regatas superó como local en el duelo uruguayense a Zaninetti 87-68 y Luis Luciano en Urdinarrain superó con claridad a Parque Sur 82-63.
Transcurrida la octava jornada, Atlético Tala lidera con 13 puntos (6 ganados + 1 perdido), Luis Luciano marcha escolta con 12 (5-2), mientras que Racing -con un partido menos en relación con Regatas- marcha cuarto con 11 (4-3).
El próximo compromiso de Racing será el sábado que viene como visitante ante Zaninetti en el cierre de la primera rueda de la fase regular.