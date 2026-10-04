Racing comenzó el juego con buen ritmo, intenso y sólido en defensa, y encontró en Schaaf una referencia ofensiva. Un triple de Giaveno le permitió establecer un parcial inicial de 9-3. Sin embargo, Peñarol ajustó en su propio canasto, comenzó a correr la cancha de la mano de Achur y, con dos triples, emparejó el marcador en 9.

La Academia sintió la falta de protagonismo de Gian Franco Nicotra y Tomás Leuze en el inicio, perdió intensidad sobre el cierre del primer cuarto y permitió que la visita equilibrara el trámite. Así, el período terminó igualado en 16.

En el segundo cuarto, Racing se cargó rápidamente de faltas —cometió tres antes del primer minuto— y quedó condicionado. Además, mostró poca eficacia y desperdició algunas situaciones claras de contragolpe. Peñarol aprovechó el momento, encontró dos triples y tomó seis puntos de ventaja.

Crédito: MR Fotografía.

La reacción llegó de la mano de Schaaf y de Giaveno, que mantenía una noche perfecta desde el perímetro (3/3) y también comenzaba a hacerse fuerte en la pintura. Racing recuperó terreno y pasó al frente por dos, aunque Peñarol volvió a encontrar respuestas en transición con Achur como principal desequilibrio. El momento llevó a Cristian Delgui a pedir tiempo muerto.

La Academia se recompuso en el cierre del parcial a partir de la doble base de Agustín Martínez y Santino Luca, además de otro buen pasaje de Schaaf en el juego interior. Esa reacción le permitió irse al descanso con una mínima ventaja de dos puntos.

La paridad se mantuvo en el tercer cuarto. Racing encontró buena parte de sus puntos desde el perímetro: 15 de los 17 que convirtió llegaron mediante triples. Peñarol, en cambio, se sintió más cómodo corriendo la cancha y mejoró sus porcentajes desde la línea de libres. Así, los de Mariano Panizza cerraron mejor el parcial y llegaron a los últimos diez minutos con ventaja de dos.

El último cuarto fue vibrante, cambiante y siempre marcado por la paridad. Giaveno y Ludueña, duelo de bases cordobeses, se adueñaron de las ofensivas y fueron protagonistas de un desenlace espectacular. Con 18 segundos por jugar, Racing tuvo la última posesión y la exprimió al máximo: repuso desde mitad de cancha y consumió casi todo el tiempo. Entonces apareció Giaveno, que clavó una bomba a falta de 4,2 segundos e hizo explotar el Antonio Giusto.

Crédito: MR Fotografía.

Peñarol tuvo la última con Ludueña, que buscó el triple para quedarse con la victoria, pero la pelota dio en el fleje. Schaaf tomó el rebote y Racing aseguró un triunfo agónico que le permitió volver a festejar.

El próximo fin de semana, la Academia buscará encontrar regularidad como visitante y sumar su segunda victoria consecutiva para volver a meterse en la pelea de la Zona 2, cuando se enfrente a Luis Luciano en Urdinarrain.

-Síntesis-

72/70

Racing: Juan José Giaveno 20, Santino Luca 2, Gian Franco Nicotra 5, Jorge Schaaf 17 y Tomás Leuze 8 (fi), Mateo Leissa 3, Matías Brasesco 4 y Agustín Martínez 13. Entrenador: Cristian Delgui

Peñarol: Tomás Ludueña 10, Uriel Riaño 11, Lautaro Achur 19, Román Zagorouica 3 y Lucas Desbat 20 (fi), Francisco Micheli 2, Valentino Ferri 4 y Lisandro Achur 1. Entrenador: Mariano Panizza.

Parciales: 16-16, 36-34, 53-55.

Árbitros: Ramiro Barón y Cristian Cáceres

Estadio: Antonio Giusto (Racing)