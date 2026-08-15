Racing no levanta cabeza y perdió con Banfield en el inicio de una nueva fecha del Torneo Clausura 2026
El delantero Alexander Machado marcó el único gol de la noche. El elenco que dirige Vojvoda no jugó bien. En la próxima fecha la Academia recibirá a Boca en el clásico de la fecha.
Racing tuvo una mala noche, en la que tuvo poca claridad y le costó llegar al área rival, más allá de un breve asedio final, y perdió por 1-0 como local ante un Banfield contundente, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.
El delantero Alexander Machado convirtió de cabeza, en su debut en el fútbol argentino y a los 23 minutos del primer tiempo, para sentenciar la suerte del partido.
El triunfo acerca al equipo que dirige Pedro Troglio a la zona de clasificación del grupo B, ya que llega al noveno lugar con siete puntos, mientras que la “Academia” continúa en caída libre y marcha duodécima, con cuatro unidades.
En la próxima fecha, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda volverá a ser local, al recibir a Boca el domingo 23 de agosto a las 21:30, mientras que el “Taladro” visitará a Newell’s el sábado 22, desde las 21:00.