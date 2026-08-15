Racing tuvo una mala noche, en la que tuvo poca claridad y le costó llegar al área rival, más allá de un breve asedio final, y perdió por 1-0 como local ante un Banfield contundente, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El delantero Alexander Machado convirtió de cabeza, en su debut en el fútbol argentino y a los 23 minutos del primer tiempo, para sentenciar la suerte del partido.

El triunfo acerca al equipo que dirige Pedro Troglio a la zona de clasificación del grupo B, ya que llega al noveno lugar con siete puntos, mientras que la “Academia” continúa en caída libre y marcha duodécima, con cuatro unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Juan Pablo Vojvoda volverá a ser local, al recibir a Boca el domingo 23 de agosto a las 21:30, mientras que el “Taladro” visitará a Newell’s el sábado 22, desde las 21:00.