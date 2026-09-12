Racing no pudo extender su senda triunfal y cayó sin atenuantes ante Atlético Tala por 69 a 51 en el estadio “Gregorio Panizza”, en un partido que marcó su producción ofensiva más baja de la temporada.

La Academia tuvo una noche complicada en ataque y apenas contó con un jugador por encima del doble dígito. Jorge Schaaf fue el máximo anotador con 13 puntos y también se destacó en los rebotes, con ocho. Por detrás quedaron Juan José Giaveno y Tomás Leuze, ambos con nueve tantos.

En el conjunto local, en cambio, el goleo estuvo mucho más repartido y cinco jugadores superaron los diez puntos. El experimentado interno Guillermo Romero fue la principal figura del encuentro, con 14, 14 rebotes y seis asistencias.

Con este resultado, Racing quedó con un récord de tres victorias y tres derrotas, en la zona media de la Zona 2. La Academia buscará recuperarse el domingo, cuando reciba a BH de Gualeguay desde las 20.

Crédito: Atlético Tala

Sorpresa en Gualeguay

En otro de los encuentros de la séptima fecha, Centro Bancario consiguió su primera victoria en el certamen al derrotar como local a Luis Luciano, que llegaba como uno de los líderes, por 81 a 74. Juan Segundo Impini y Franco Herbik fueron los máximos anotadores del ganador, con 17 puntos cada uno.

También en Gualeguay, BH derrotó en el “Islas Malvinas” a Regatas Uruguay por 75 a 73. En tanto, en Concepción del Uruguay, Parque Sur superó a Peñarol de Rosario del Tala por 69 a 67.

Con los resultados de este viernes, Atlético Tala quedó como único líder de la Zona 2 con 11 puntos, producto de cinco victorias y una derrota. Lo siguen Luis Luciano y Parque Sur, con 10 unidades (4-2), mientras que Racing se ubica quinto con nueve puntos (3-3).