Racing no pudo comenzar con triunfo su regreso a la Liga Provincial de Mayores, también conocida como Pre-Federal. En el estadio Antonio Giusto, el conjunto dirigido por Cristian Delgui perdió ante Regatas Uruguay por 73 a 69, en un encuentro parejo y de marcador cambiante que se definió en los últimos minutos.

El desarrollo mostró una marcada paridad desde el comienzo, con parciales de 19-18, 30-35 y 52-53. Racing tuvo buenos pasajes, principalmente durante el primer cuarto y en el tramo final, donde consiguió reaccionar ante desventajas de más de dos posesiones, emparejó el trámite y llegó incluso a pasar al frente en el marcador.

Sin embargo, en los momentos decisivos el conjunto local no logró sostener esa remontada. Algunas pérdidas de balón y decisiones apresuradas en ofensiva terminaron siendo determinantes para que Regatas pudiera recuperar el control del partido. El equipo de Concepción del Uruguay aprovechó especialmente las corridas de Matías Riquelme, goleador del encuentro con 24 puntos, y la experiencia de su referente Guido Dellavedova, quien aportó 10 unidades.

Crédito: MR Fotografía.

Además, la visita encontró respuestas en la zona pintada a través de Ricardo Brite. El pivote tuvo una participación creciente a lo largo del encuentro y finalizó con 17 puntos, siendo otra de las piezas importantes para que el elenco de Santiago Rimoldi pudiera quedarse con una victoria ajustada en su visita a Gualeguaychú.

En Racing, Gian Franco Nicotra fue el principal exponente ofensivo y terminó como el jugador más destacado del equipo, con 20 puntos y 10 rebotes. Jorge Schaaf, con 13 anotaciones, fue el otro jugador académico que consiguió superar la barrera de los diez puntos.

Ahora, Racing tendrá fecha libre y volverá a presentarse durante el fin de semana del 22, cuando visite a Peñarol de Rosario del Tala. El conjunto talense es dirigido por Mariano Panizza, exentrenador de Central Entrerriano y campeón del Torneo Federal con el equipo rojinegro.

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En los otros encuentros de la primera fecha de la Zona 2, Luis Luciano superó en Urdinarrain a BH de Gualeguay por 75 a 55, Atlético Tala aplastó como visitante a Bancario de Gualeguay por 81 a 53, mientras que Peñarol derrotó como local a Zaninetti de Concepción del Uruguay por 61 a 48.

Cabe destacar que la temporada 2026 de la Liga Provincial de Mayores cuenta con 27 equipos en competencia y otorgará 10 plazas para la Liga Federal 2027.