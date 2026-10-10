En el inicio de un fin de semana de doble jornada, Racing derrotó como visitante a Luis Luciano por 74-68, en el estadio Luis César Spiazzi de Urdinarrain, y alcanzó su sexta victoria en once presentaciones en la fase regular de la Liga Provincial de Mayores.

El equipo dirigido por Cristian Delgui construyó su triunfo a partir de la regularidad. Si bien no logró establecer una diferencia amplia en el marcador, dominó los cuatro períodos y se mantuvo al frente durante todo el encuentro. Los parciales fueron 24-19, 43-37 y 63-53, todos favorables al conjunto académico.

Mateo Leissa, desde la banca, fue el máximo anotador de Racing con 15 puntos. Lo siguieron Jorge Schaaf, con 13, y Gian Franco Nicotra, con 11. También alcanzaron el doble dígito Tomás Leuze y Juan José Giaveno, ambos con 10 unidades. Este último, además, se destacó en la conducción y repartió 6 asistencias.

En el conjunto local, Cristian Verón fue el máximo anotador del partido con 17 puntos, seguido por Marcos González, quien aportó 15.

En los restantes encuentros de la Zona 2, el líder Atlético Tala venció como local a BH de Gualeguay por 78-72, mientras que Regatas, su escolta, superó a domicilio a Centro Bancario por 76-67. Además, en el duelo entre equipos de Concepción del Uruguay, Parque Sur derrotó a Zaninetti por 72-66.

Racing no tendrá demasiado tiempo para descansar: en el marco de la doble fecha del fin de semana, recibirá este domingo a Centro Bancario desde las 20, con la posibilidad de extender su racha positiva.

Liga Provincial de Mayores

Zona 2

Jornada 13

1°Atlético Tala 11pj 9pg 2pp 20pts.

2°Regatas 11pj. 7pg 4pp 18pts.

3° BH de Gualeguay 12pj 5pg 7pp. 17pts.

4° Racing Club 11pj. 6pg. 5pp.17pts.

5° Parque Sur 11pj. 6pg. 5pp. 17pts.

6° Luis Luciano 12pj. 5pg. 7pp. 17pts.

7° Peñarol de Rosario del Tala 11pj. 5pg. 6pp. 16pts.

8° Zaninetti 12pj. 4pg 8pp. 16pts.

9°Centro Bancario 12pj. 4pg. 8pp.16pts.