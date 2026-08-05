Racing Club regresa a la Liga Provincial de Mayores y en los últimos días dio a conocer el plantel que buscará ser protagonista y lograr una de las plazas a la Liga Federal 2027.

El equipo será dirigido por Cristian Delgui, uno de los hombres históricos de la institución, que supo ser campeón entrerriano en más de una oportunidad en su etapa como jugador.

Delgui contará con un plantel que combina experiencia y juventud, con piezas que mantienen un fuerte vínculo con el club y que ya vistieron la camiseta verde y blanca en las últimas campañas en el Pre-Federal y la Liga Federal.

En los últimos días, el conjunto académico oficializó las incorporaciones del base cordobés Juan José Giaveno, con pasos por Central Entrerriano, Peñarol de Rosario del Tala y el ascenso italiano; el alero Gian Franco Nicotra, con experiencia previa en la institución; y los internos Tomás Leuze y Jorge Schaaf, dos referentes de las mencionadas últimas temporadas del club en el plano provincial y nacional, entre otros.

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Entre los jóvenes se destacan los perimetrales Mateo Leissa, Santino Luca y Agustín Martínez, además del escolta colonense Gonzalo Delasoie.

Además, Racing anunció al histórico entrenador local Mario Rodríguez como jefe de equipo, quien también continuará como coordinador general del básquet de la institución.

Racing tiene día y horario para su debut en el certamen

La Academia recibirá este sábado, desde las 21 horas, en el estadio Antonio Giusto, a Regatas de Concepción del Uruguay, en uno de los encuentros de la primera fecha de la Zona 3 de la Liga Provincial de Mayores, que esta temporada contará con 27 clubes participantes.