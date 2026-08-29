En los primeros minutos de juego fue la visita quien impuso condiciones en los dos canastos: en ofensiva encontró vías de gol en dos triples de Marcos González y el dominio físico del grandote Bautista Ott en la pintura, mientras que defensivamente incomodó a Racing que no encontró fluidez en sus ataques y dependió de la experiencia de Tomás Leuze y Jorge Schaaf para hallar puntos desde el juego interior.

Sin embargo, el ingreso de Agustín Martínez en la conducción le permitió al local cambiar la imagen y desde un triple de su base alterno empezó a remontar, ayudado también por el ajuste defensivo. Apariciones de Nicotra desde los rompimientos y de Leuze debajo del canasto, posibilitaron a los de Cristian Delgui levantar una desventaja de seis y llegar al último cuarto emparejados en 15.

En el segundo cuarto la tendencia se mantuvo, Racing no comenzó para nada bien en ninguno de los dos costados. La sequia ofensiva que se extendió por tres minutos para los primeros puntos en el parcial, favoreció a Luciano que corrió la cancha y sacó la máxima del primer tiempo (25-17). Un minuto necesario pedido por el cabezón Delgui sirvió para frenar el despegue de la visita.

Crédito: Carla Gasmann - Prensa Racing

Después del tiempo muerto, La Ademia cambió, aunque el principio de la remontada fue un gran pasaje en solitario de Matías Brasesco, que no sólo sumó puntos en la pintura (su lugar), sino con un lanzamiento externo.

Racing se puso rápido en partido e incluso pasó al frente por primera vez en el marcador, con dos libres de Leuze, pero los de Urdinarrain, que mermaron en su funcionamiento colectivo, terminaron el primer tiempo arriba por la mínima a partir de apariciones de Cristian Verón, quien fue el jugador más claro ofensivamente en ese segundo parcial.

En el tercer cuarto nuevamente la defensa terminó de inclinar el dominio de la visita. Racing mejoró su eficacia en los lanzamientos externo, pero pudo imponer el pulso en su canasto. Por el contrario, Luciano que pudo encestar desde la transición, pero también sumó con el interminable Isaac Monti en la zona pintada y la reaparición de González con las bombas detrás de la línea de 6,75. Incluso, el local, pese a destellos de Schaaf, no supo aprovechar en el juego interior la acumulación de faltas personales de Ott, quien debió sentarse al banco en la mitad del capitulo por haber llegado a la cuarta. Con un Verón encendísimo en cada pelota que tomó, el conjunto celeste llegó al cierre con la máxima hasta ahí (46-58).

Santino Luca fue determinante sobre el final y desde la línea sentenció el triunfo académico. Crédito: Carla Gasmann - Prensa Racing

En el último cuarto, Racing tuvo una épica remontada, aunque también favorecido por la pérdida de jugadores del elenco visitante por llegar al límite de faltas (se fue Monti, y Treisse y Ott completaron el partido, pero condicionados con 4), y de la mano del empuje de Nicotra, de la experiencia de Leuze en el juego interior y de un Santino Luca, que hasta ahí no había parecido, acortó prematuramente la ventaja a un dígito y aunque un triple de Brunz le permitieron a Luciano tomar un poco de respirar, el cierre fue todo del local que le puso un candado a su canasto y terminó de dar vuelta el marcador y llevarse la victoria desde la línea de libres. Nicotra lo empató y Luca lo sentenció, ambos 100% efectivos. Luca además fue clave en la última bola al taparle el intento de triple de Verón, que tuvo la última para empatar el score y llevarlo a suplementario.

Los de Cristian Delgui no jugaron bien, tuvieron que vaciarse dentro de la cancha, pero lograron su primer triunfo en tres presentaciones ante quien arrancaba la fecha como líder e invicto de la zona 2.

-Síntesis-

68/65

Racing: Juan José Giaveno 0, Santino Luca 8, Gian Franco Nicotra 11, Jorge Schaaf 8 y Tomás Leuze 16 (fi), Agustín Martínez 9, Matías Brasesco 14, Mateo Leissa 2, Gonzalo Delasoie 0 y lorenzo Isola 0. Entrenador: Cristian Delgui.

Luis Luciano: Miqueas Brunz 6, Cristian Verón 22, Marcos González 15, Isaac Monti 11y Bautista Ott 6(fi), Mirko Treisse 3, Lucas García 2 y Emiliano Perticari 0. Entrenador: Maximiliano Visso.

Parciales: 15-15, 28-29 y 46-58.

Árbitros: Ezequiel Macías y Cristian Cáceres

Comisionado técnico: Sebastián Broggi

Estadio: Antonio Giusto (Racing)