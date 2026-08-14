Racing recibirá este viernes a Banfield, por la quinta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026, con arbitraje de Andrés Merlos.

El encuentro, que está programado para las 20:30, se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Andrés Merlos, mientras que Germán Delfino estará en el VAR.

El conjunto dirigido por Juan Pablo Vojvoda atraviesa un comienzo irregular, ya que suma una victoria, un empate y dos derrotas y viene de caer 2-1 frente a Argentinos Juniors en La Paternal.

La Academia tendrá además dos ausencias importantes: Marco Di Césare no podrá estar por lesión, mientras que Adrián "Maravilla" Martínez deberá cumplir una fecha de suspensión después de haber sido expulsado en el último encuentro.

La baja del delantero obligará al entrenador a modificar el ataque y Lautaro Díaz y Tomás Conechny aparecen como las principales alternativas para ocupar el centro de la ofensiva.

Banfield, conducido por Pedro Troglio, también suma cuatro unidades producto de una victoria, un empate y dos caídas y llegará a Avellaneda después de perder 2-0 ante Belgrano en el Florencio Sola.

El Taladro buscará además conseguir su primera victoria como visitante en el campeonato, mientras que Racing intentará aprovechar el Cilindro para cortar una racha de dos derrotas consecutivas en el Clausura.

El antecedente más reciente entre ambos corresponde al Torneo Apertura, cuando Racing se impuso 2-0 en el Florencio Sola, justamente con goles de Di Césare y Martínez, los dos futbolistas que no estarán disponibles para esta revancha.

-Probables formaciones-

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Alfonso Espino; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Matko Miljevic; Santiago Solari y Lautaro Díaz o Tomás Conechny. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Danilo Arboleda, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Santiago López García, Santiago Esquivel, Ignacio Pais, Lautaro Gómez; David Zalazar; Jeremías Acosta y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.