Racing Club recibirá esta noche, desde las 20, en el estadio Profesor Antonio Giusto, a Centro Bancario de Gualeguay, por la decimocuarta fecha de la fase regular de la Liga Provincial de Mayores del básquet entrerriano.

El equipo de Cristian Delgui atraviesa un buen presente, con dos victorias consecutivas que le permitieron escalar posiciones. Actualmente, se ubica tercero en la zona 2, con un récord de seis triunfos y cinco derrotas. El viernes por la noche, en el inicio de la doble fecha del fin de semana, superó en el duelo departamental a Luis Luciano por 74 a 68 y volvió a ganar como visitante después de cuatro partidos.

El objetivo de Racing será mantener la solidez defensiva que mostró en Urdinarrain, donde logró dominar el marcador durante todo el partido y quedarse con la victoria. Esto contrasta con el triunfo conseguido en su última presentación como local, cuando le ganó agónicamente a Peñarol de Rosario del Tala gracias a un triple de Juan José Giaveno sobre la chicharra, luego de un trámite irregular del equipo.

Por su parte, Centro Bancario marcha último junto a Zaninetti en la zona 2, aunque en una de las últimas fechas dio el golpe como visitante al vencer con claridad al puntero Atlético Tala. Por ese antecedente, será un rival de consideración para el equipo de Cristian Delgui.

En los otros encuentros que se disputarán este domingo, el escolta Regatas recibirá a Parque Sur, en un duelo entre equipos uruguayenses, mientras que Peñarol de Rosario del Tala será local ante el alicaído Luis Luciano de Urdinarrain. Ambos partidos comenzarán a las 20. Por su parte, Atlético Tala buscará ampliar su ventaja en la cima como visitante ante Zaninetti de Concepción del Uruguay, desde las 21.

Liga Provincial – Zona 2

1° Atlético Tala 20

2° Regatas 18

3° Racing Club 17

4° Luis Luciano 17

5° BH de Gualeguay 17

6° Parque Sur 17

7° Peñarol de Rosario del Tala 16

8° Zaninetti 16

9° Centro Bancario 16