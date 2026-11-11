Racing recibirá esta noche a Ciclista de Paraná en el gimnasio Profesor Antonio Giusto, desde las 21, en el primer juego de la serie de octavos de final de la Liga Provincial de Mayores (Pre-Federal). El encuentro contará con el arbitraje de Ramiro Barón y Juan Maldonado.

El conjunto de Gualeguaychú llega a los playoffs con buenas sensaciones, más allá de la derrota sufrida como local ante Zaninetti en la última fecha de la fase regular. El equipo dirigido por Cristian Delgui finalizó tercero en la Zona B, con un récord de 10 triunfos y seis caídas, resultado que le permitió obtener ventaja de localía para la serie.

De esta manera, en caso de ser necesario un tercer y decisivo encuentro, se disputará el próximo domingo en el recinto de calle Colombo y Seguí. El segundo partido, en tanto, tendrá lugar el viernes en la capital entrerriana.

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Por su parte, Ciclista finalizó en la cuarta posición de la Zona C, integrada por los equipos de la Costa del Paraná, con un registro de 11 victorias y siete derrotas.

El Verde paranaense conserva buena parte de la base que disputó la Liga Federal 2025 y que fue eliminado por Central Entrerriano en los playoffs. Entre sus principales figuras aparecen Pablo Bogado, con un promedio de 16,5 puntos por partido; Enzo Passadore (12,5) y Eliseo Cassano (10,5).

Programación

Octavos de final – Juego 1

21 horas

Racing – Ciclista de Paraná

Sionista de Paraná – Capuchinos de Concordia

Regatas Uruguay – Parque Sur

Atlético Tala – Independiente de La Paz

Sportivo San Salvador – Luis Luciano

Urquiza de Santa Elena – Social Federación

La Armonía de Colón – Peñarol de Rosario del Tala

Recreativo de Paraná – Ferrocarril de San Salvador