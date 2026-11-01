Tras cumplir el primer objetivo —la clasificación a la Liga Federal de Básquet 2027—, ahora la meta de Racing es pelear por el título en la Liga Provincial de Mayores, pero para ello deberá dar vuelta la eliminatoria ante Urquiza de Santa Elena, que en el primer chico se impuso por un contundente 80 a 54.

Esta noche, desde las 21, el cruce tendrá continuidad en el estadio Antonio Giusto con el segundo partido de la serie al mejor de tres. El equipo dirigido por Cristian Delgui está obligado a ganar para forzar un tercer y decisivo punto el domingo en Santa Elena.

Racing no pudo imponer en el arranque su agresividad defensiva ni encontrar la fluidez ofensiva que le da gol repartido en distintas manos, algo que quedó reflejado en el marcador: recibió 80 puntos y solo Jorge Schaaf terminó por encima de la decena en el goleo (20). Aspectos a ajustar para emparejar la llave y jugarse el pase a semifinales nuevamente en la ruta.

En el resto de los cuartos de final, Luis Luciano recibirá en el “Luis César Spiazzi” a Sionista de Paraná, Peñarol de Rosario del Tala hará lo propio ante Regatas Uruguay y Ferro San Salvador será local frente a Atlético Tala. En el arranque de la instancia no hubo sorpresas: todos los festejos quedaron en casa y respondieron los equipos con ventaja de localía.