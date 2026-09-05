Racing Club a será local desde las 21 frente a Parque Sur de Concepción del Uruguay, por la sexta fecha de la Zona B de la Liga Provincial de Mayores (Pre-Federal) del básquetbol entrerriano.

El equipo dirigido por Cristian Delgui viene de un fin de semana perfecto, ya que sumó sus dos primeras victorias de la temporada en la doble fecha que se disputó. El viernes venció a Luis Luciano y le quitó el invicto, mientras que el domingo vapuleó como visitante a Centro Bancario.

Ahora, Racing buscará fortalecer su localía y sumar otro triunfo ante un equipo que tuvo un muy buen comienzo de torneo. Parque Sur ganó tres de sus cuatro presentaciones: tras caer en el debut como visitante frente a Atlético Tala, hilvanó tres victorias consecutivas que lo ubican segundo en la zona, detrás de Luis Luciano.

En los otros encuentros que se disputarán esta noche, Regatas enfrentará a Atlético Tala y Zaninetti hará lo propio con BH. Ambos partidos se jugarán en Concepción del Uruguay desde las 21.