Racing se consagró campeón invicto de la Liga Entrerriana de básquet en la categoría Mini
El equipo dirigido por Cristian Delgui quedó con el título de la Copa de Oro, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos, tras imponerse este sábado como local en el estadio “Antonio Giusto” y coronar una campaña perfecta.
Racing Club derrotó en la gran final al Centro Sportivo Peñarol de Rosario del Tala por 64 a 46 y cerró el certamen con un impecable récord de 10 victorias y ninguna derrota, para convertirse en el campeón invicto de la temporada.
En el encuentro decisivo, “La Academia” marcó diferencias con un sólido rendimiento colectivo y tuvo como principal figura a Francisco Rizzo, autor de 23 puntos y 10 rebotes. También fue determinante el aporte de Bautista Delgui, quien finalizó con 12 tantos y 8 rebotes, en otra destacada actuación del conjunto gualeguaychuense.
El camino hacia el campeonato comenzó con una Primera Fase perfecta (6-0), al superar a Rowing y Parque Sur; en las semifinales, batió nuevamente al “Remero” paranaense y a Urquiza de Paraná, mientras que este sábado completó el gran torneo con éxitos ante Neptunia y Peñarol.
Por su parte, el partido por el tercer puesto quedó en manos del “Tricolor” gualeguaychuense, que derrotó a Talleres de Paraná por 52 a 41. De este modo, cerró así una muy buena participación en el certamen, finalizando en el podio con un récord de seis triunfos y dos derrotas.
RESULTADOS
Semifinales
Racing 51 – Neptunia 30
Peñarol 58 – Talleres 43
Tercer puesto
Neptunia 52 – Talleres 41
Final
Racing 64 – Centro Sportivo Peñarol 46
Con información de prensa de la Federación de Básquet de Entre Ríos (Feber)