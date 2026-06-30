Racing Club derrotó en la gran final al Centro Sportivo Peñarol de Rosario del Tala por 64 a 46 y cerró el certamen con un impecable récord de 10 victorias y ninguna derrota, para convertirse en el campeón invicto de la temporada.

En el encuentro decisivo, “La Academia” marcó diferencias con un sólido rendimiento colectivo y tuvo como principal figura a Francisco Rizzo, autor de 23 puntos y 10 rebotes. También fue determinante el aporte de Bautista Delgui, quien finalizó con 12 tantos y 8 rebotes, en otra destacada actuación del conjunto gualeguaychuense.

El camino hacia el campeonato comenzó con una Primera Fase perfecta (6-0), al superar a Rowing y Parque Sur; en las semifinales, batió nuevamente al “Remero” paranaense y a Urquiza de Paraná, mientras que este sábado completó el gran torneo con éxitos ante Neptunia y Peñarol.

Por su parte, el partido por el tercer puesto quedó en manos del “Tricolor” gualeguaychuense, que derrotó a Talleres de Paraná por 52 a 41. De este modo, cerró así una muy buena participación en el certamen, finalizando en el podio con un récord de seis triunfos y dos derrotas.

RESULTADOS

Semifinales

Racing 51 – Neptunia 30

Peñarol 58 – Talleres 43

Tercer puesto

Neptunia 52 – Talleres 41

Final

Racing 64 – Centro Sportivo Peñarol 46

Con información de prensa de la Federación de Básquet de Entre Ríos (Feber)