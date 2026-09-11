Racing buscará extender su gran presente y traerse una victoria de un reducto difícil como el estadio Gregorio Panizza de Rosario del Tala, para meterse definitivamente entre los puestos de vanguardia de su zona.

El equipo dirigido por Cristian Delgui, quien hoy cumple 45 años, viene de tener su mejor actuación en el torneo, al vencer el sábado pasado como local a Parque Sur por 105-78, con una gran producción ofensiva, que incluyó a cinco jugadores en doble dígito, y una destacada labor defensiva.

Previamente, la Academia le había quitado el invicto a otro de los líderes de la zona, Luis Luciano de Urdinarrain, y había derrotado como visitante a Centro Bancario, luego de perder en sus primeras presentaciones.

Por su parte, Atlético Tala presenta un récord de cuatro triunfos y una sola derrota, sufrida como visitante ante BH de Gualeguay. El conjunto talense también suma dos victorias fuera de casa, la última el pasado fin de semana ante Regatas Uruguay en Concepción del Uruguay.

La séptima fecha de la Zona 2 se completará con tres encuentros, también desde las 21.30. Luis Luciano visitará a Centro Bancario en un duelo entre extremos, Parque Sur recibirá a Peñarol de Rosario del Tala y BH será local de Regatas Uruguay.

Será un fin de semana de doble actividad, ya que el domingo se disputará la octava fecha, que tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Racing y BH en el “Giusto” y el clásico talense entre Peñarol y Atlético Tala.