Racing y Flamengo jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores. Tras perder la ida por 1 a 0 en el Estadio Maracaná, el elenco dirigido por Gustavo Costas irá en busca de remontar la serie y sacar su boleto a la gran final. Del otro lado, el conjunto carioca intentará meterse al partido por el título por cuarta vez en siete años. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

Cómo llegan Racing y Flamengo al duelo por la Copa Libertadores



A pesar de haber estado muy cerca de llevarse un empate de Brasil, en gran parte gracias a Facundo Cambeses, la Academia cayó 1 a 0 sobre el final y ahora está obligada a remontar en su cancha. Durante el fin de semana no disputó compromisos por las Elecciones Legislativas, pero eso no evitó que reciba la mala noticia de que Santiago Sosa deberá operarse a causa de la fractura en el seno maxilar superior derecha que le propinó accidentalmente Marcos Rojo, por lo que el cuadro de Avellaneda deberá afrontar el cotejo sin una de sus figuras.

Racing está ante el partido más importante de su historia en el Siglo XXI y quiere volver al partido por el título después de 58 años, algo que logró únicamente en 1967 cuando terminó siendo campeón. Días antes del encuentro, se filtró un audio de Gustavo Costas arengando a los hinchas en el que, entre otras cosas, dijo: “Si estamos juntos, lo vamos a poder lograr. Vamos con todo la Academia carajo”.

La probable formación de Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores



Facundo Cambeses; Marco Di Césare o Nazareno Colombo, Bruno Zuculini o Colombo, Marcos Rojo; Gastón Martirena o Facundo Mura, Juan Ignacio Nardoni o Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

El posible once de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian de Arrascaeta; Saúl Ñíguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Racing vs. Flamengo, por la Copa Libertadores: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 21.30

TV: Fox Sports y Telefé

Árbitro: Piero Maza

VAR: Juan Lara

Estadio: Presidente Perón